مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8050.14 نقطة

بتداولات تجاوزت 11 مليار ريال لأكثر من 430 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 25.52 نقطة ليقفل عند مستوى 8050.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكثيري، والأسماك، وتهامة، وأبو معطي، والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مهارة، وأسواق عبدالله العثيم، والأهلي للتكافل، وجاكو، وبدجت السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و2.76%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، والأسماك، والإنماء، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الأسماك، وجبل عمر، وتهامة، والشرقية للتنمية، والمصافي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 75.89 نقطة ليقفل عند مستوى 9833.26 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم تقاسمتها 1084 صفقة.