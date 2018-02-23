النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حسام بن سعود" يطلع على جهود تغطية فعاليات قرية الباحة التراثية

المشرف على العلاقات قدم شكره للجهات الإعلامية الناقلة للحدث

أشاد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالجهود الإعلامية التي يبذلها المركز الإعلامي بقرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية "32".

واستقبل أمير المنطقة، مدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة رئيس الوفد المشارك بالجنادرية محمد غرم الله لافي، يرافقه المشرف على العلاقات رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية عبدالله بن علي الغامدي وأعضاء اللجنة الإعلامية.

وأكد أمير منطقة الباحة أهمية الإعلام كشريك أساس في كل نجاح، وأثنى على دور اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية في نقل كافة فعاليات القرية وما تحويه من تراث عريق وما تبذله كافة اللجان المشاركة من جهود لإنجاح المشاركة.

واستعرض رئيس وفد المنطقة المشارك بالجنادرية الجهود المبذولة من قبل كافة اللجان المشاركة وحرصهم لإظهار مشاركة هذا العام بما يحقق رؤى وتطلعات أمير الباحة.

من جانبه، رفع المشرف على العلاقات رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة شكره وبالغ امتنانه لأمير منطقة الباحة على استقباله وتوجيهاته، وشكر كافة الجهات الإعلامية المشاركة في نقل فعاليات وأحداث قرية الباحة التراثية بالجنادرية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"حسام بن سعود" يطلع على جهود تغطية فعاليات قرية الباحة التراثية
سبق

أشاد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالجهود الإعلامية التي يبذلها المركز الإعلامي بقرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية "32".

واستقبل أمير المنطقة، مدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة رئيس الوفد المشارك بالجنادرية محمد غرم الله لافي، يرافقه المشرف على العلاقات رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية عبدالله بن علي الغامدي وأعضاء اللجنة الإعلامية.

وأكد أمير منطقة الباحة أهمية الإعلام كشريك أساس في كل نجاح، وأثنى على دور اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية في نقل كافة فعاليات القرية وما تحويه من تراث عريق وما تبذله كافة اللجان المشاركة من جهود لإنجاح المشاركة.

واستعرض رئيس وفد المنطقة المشارك بالجنادرية الجهود المبذولة من قبل كافة اللجان المشاركة وحرصهم لإظهار مشاركة هذا العام بما يحقق رؤى وتطلعات أمير الباحة.

من جانبه، رفع المشرف على العلاقات رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة شكره وبالغ امتنانه لأمير منطقة الباحة على استقباله وتوجيهاته، وشكر كافة الجهات الإعلامية المشاركة في نقل فعاليات وأحداث قرية الباحة التراثية بالجنادرية.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
05:19 PM

"حسام بن سعود" يطلع على جهود تغطية فعاليات قرية الباحة التراثية

المشرف على العلاقات قدم شكره للجهات الإعلامية الناقلة للحدث

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
2
5,783

أشاد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالجهود الإعلامية التي يبذلها المركز الإعلامي بقرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية "32".

واستقبل أمير المنطقة، مدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة رئيس الوفد المشارك بالجنادرية محمد غرم الله لافي، يرافقه المشرف على العلاقات رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية عبدالله بن علي الغامدي وأعضاء اللجنة الإعلامية.

وأكد أمير منطقة الباحة أهمية الإعلام كشريك أساس في كل نجاح، وأثنى على دور اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية في نقل كافة فعاليات القرية وما تحويه من تراث عريق وما تبذله كافة اللجان المشاركة من جهود لإنجاح المشاركة.

واستعرض رئيس وفد المنطقة المشارك بالجنادرية الجهود المبذولة من قبل كافة اللجان المشاركة وحرصهم لإظهار مشاركة هذا العام بما يحقق رؤى وتطلعات أمير الباحة.

من جانبه، رفع المشرف على العلاقات رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة شكره وبالغ امتنانه لأمير منطقة الباحة على استقباله وتوجيهاته، وشكر كافة الجهات الإعلامية المشاركة في نقل فعاليات وأحداث قرية الباحة التراثية بالجنادرية.

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,220
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,362
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,956
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,436

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة