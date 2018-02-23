"حسام بن سعود" يطلع على جهود تغطية فعاليات قرية الباحة التراثية

المشرف على العلاقات قدم شكره للجهات الإعلامية الناقلة للحدث

أشاد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالجهود الإعلامية التي يبذلها المركز الإعلامي بقرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية "32".

واستقبل أمير المنطقة، مدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة رئيس الوفد المشارك بالجنادرية محمد غرم الله لافي، يرافقه المشرف على العلاقات رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية عبدالله بن علي الغامدي وأعضاء اللجنة الإعلامية.

وأكد أمير منطقة الباحة أهمية الإعلام كشريك أساس في كل نجاح، وأثنى على دور اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية في نقل كافة فعاليات القرية وما تحويه من تراث عريق وما تبذله كافة اللجان المشاركة من جهود لإنجاح المشاركة.

واستعرض رئيس وفد المنطقة المشارك بالجنادرية الجهود المبذولة من قبل كافة اللجان المشاركة وحرصهم لإظهار مشاركة هذا العام بما يحقق رؤى وتطلعات أمير الباحة.

من جانبه، رفع المشرف على العلاقات رئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة شكره وبالغ امتنانه لأمير منطقة الباحة على استقباله وتوجيهاته، وشكر كافة الجهات الإعلامية المشاركة في نقل فعاليات وأحداث قرية الباحة التراثية بالجنادرية.