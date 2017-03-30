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"كود البناء" ينظم محاضرات افتراضية لشرح أجزاء الكود السكني

بهدف إثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي في قطاع البناء والتشييد

تعتزم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تنظيم سلسلة من المحاضرات الافتراضية لشرح أجزاء الكود السعودي للمباني السكنية، خلال الفترة من 4 - 8 أبريل 2021م بهدف إثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي في قطاع البناء والتشييد وتعريف المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمهتمين بالكود السعودي للمباني السكنية وأجزائه وكيف يمكن استخدام الكود السكني.

وذكرت اللجنة أنها ستعقد أولى محاضراتها يوم الأحد 4 أبريل 2021م عن الجزء الإداري والمعماري، حيث ستتضمن شرحًا لنطاق وإدارة المتطلبات العامة والمصطلحات الإنشائية وتخطيط المبنى، وسيقدمها رئيس اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور فهد اللهيم.

وستكون المحاضرة الثانية يوم الاثنين 5 أبريل 2021م حول الجزء الإنشائي بالكود السكني والتي سيلقيها عضو اللجنة الفنية الدكتور علي القرني، وتهدف لشرح تفاصيل الجزء الإنشائي الذي يتكون من الأحمال والقوى والخرسانة المسلحة وتسقيف البناء الطوبي.

وسيقدم المحاضرة الثالثة عضو اللجنة الفنية للكود السكني المهندس حكم زمو يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021م، وستكون لترشيد الطاقة في الكود السكني وشرح للتغير والاستخدام والأشغال وأنظمة الإنارة والقوى الكهربائية والغلاف الحراري للمبنى السكني.

وستتناول المحاضرة الرابعة التي ستقام يوم الأربعاء 7 أبريل 2021م، الجزء الكهربائي ويقدمها عضو اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور عبدالله الشعلان، حيث ستتناول شرحًا مفصلاً عن العزل والفصل والتحكم وأنظمة التمديدات وتوزيع القوى الكهربائية وتركيبات الإنارة الداخلية والخارجية والمعدات.

وستختتم اللجنة سلسلة محاضراتها الافتراضية يوم الخميس 8 أبريل 2021م، حيث ستكون مخصصة للجزء الميكانيكي للكود السكني التي يقدمها عضو اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور حمزة غلمان، وستتناول المتطلبات العامة للنظام الميكانيكي والتسخين والتبريد ونظام العوادم وفتحات التهوية والهواء القابل للاحتراق والمداخن والغلايات والسخانات.

ودعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمهتمين بالكود السعودي للمباني السكنية الحضور والمشاركة في المحاضرة.
وأشارت إلى أن الراغبين بالحضور يمكنهم زيارة موقعها الإلكتروني: www.sbc.gov.sa .

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كود البناء" ينظم محاضرات افتراضية لشرح أجزاء الكود السكني
سبق

تعتزم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تنظيم سلسلة من المحاضرات الافتراضية لشرح أجزاء الكود السعودي للمباني السكنية، خلال الفترة من 4 - 8 أبريل 2021م بهدف إثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي في قطاع البناء والتشييد وتعريف المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمهتمين بالكود السعودي للمباني السكنية وأجزائه وكيف يمكن استخدام الكود السكني.

وذكرت اللجنة أنها ستعقد أولى محاضراتها يوم الأحد 4 أبريل 2021م عن الجزء الإداري والمعماري، حيث ستتضمن شرحًا لنطاق وإدارة المتطلبات العامة والمصطلحات الإنشائية وتخطيط المبنى، وسيقدمها رئيس اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور فهد اللهيم.

وستكون المحاضرة الثانية يوم الاثنين 5 أبريل 2021م حول الجزء الإنشائي بالكود السكني والتي سيلقيها عضو اللجنة الفنية الدكتور علي القرني، وتهدف لشرح تفاصيل الجزء الإنشائي الذي يتكون من الأحمال والقوى والخرسانة المسلحة وتسقيف البناء الطوبي.

وسيقدم المحاضرة الثالثة عضو اللجنة الفنية للكود السكني المهندس حكم زمو يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021م، وستكون لترشيد الطاقة في الكود السكني وشرح للتغير والاستخدام والأشغال وأنظمة الإنارة والقوى الكهربائية والغلاف الحراري للمبنى السكني.

وستتناول المحاضرة الرابعة التي ستقام يوم الأربعاء 7 أبريل 2021م، الجزء الكهربائي ويقدمها عضو اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور عبدالله الشعلان، حيث ستتناول شرحًا مفصلاً عن العزل والفصل والتحكم وأنظمة التمديدات وتوزيع القوى الكهربائية وتركيبات الإنارة الداخلية والخارجية والمعدات.

وستختتم اللجنة سلسلة محاضراتها الافتراضية يوم الخميس 8 أبريل 2021م، حيث ستكون مخصصة للجزء الميكانيكي للكود السكني التي يقدمها عضو اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور حمزة غلمان، وستتناول المتطلبات العامة للنظام الميكانيكي والتسخين والتبريد ونظام العوادم وفتحات التهوية والهواء القابل للاحتراق والمداخن والغلايات والسخانات.

ودعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمهتمين بالكود السعودي للمباني السكنية الحضور والمشاركة في المحاضرة.
وأشارت إلى أن الراغبين بالحضور يمكنهم زيارة موقعها الإلكتروني: www.sbc.gov.sa .

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
03:30 PM

"كود البناء" ينظم محاضرات افتراضية لشرح أجزاء الكود السكني

بهدف إثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي في قطاع البناء والتشييد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تنظيم سلسلة من المحاضرات الافتراضية لشرح أجزاء الكود السعودي للمباني السكنية، خلال الفترة من 4 - 8 أبريل 2021م بهدف إثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي في قطاع البناء والتشييد وتعريف المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمهتمين بالكود السعودي للمباني السكنية وأجزائه وكيف يمكن استخدام الكود السكني.

وذكرت اللجنة أنها ستعقد أولى محاضراتها يوم الأحد 4 أبريل 2021م عن الجزء الإداري والمعماري، حيث ستتضمن شرحًا لنطاق وإدارة المتطلبات العامة والمصطلحات الإنشائية وتخطيط المبنى، وسيقدمها رئيس اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور فهد اللهيم.

وستكون المحاضرة الثانية يوم الاثنين 5 أبريل 2021م حول الجزء الإنشائي بالكود السكني والتي سيلقيها عضو اللجنة الفنية الدكتور علي القرني، وتهدف لشرح تفاصيل الجزء الإنشائي الذي يتكون من الأحمال والقوى والخرسانة المسلحة وتسقيف البناء الطوبي.

وسيقدم المحاضرة الثالثة عضو اللجنة الفنية للكود السكني المهندس حكم زمو يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021م، وستكون لترشيد الطاقة في الكود السكني وشرح للتغير والاستخدام والأشغال وأنظمة الإنارة والقوى الكهربائية والغلاف الحراري للمبنى السكني.

وستتناول المحاضرة الرابعة التي ستقام يوم الأربعاء 7 أبريل 2021م، الجزء الكهربائي ويقدمها عضو اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور عبدالله الشعلان، حيث ستتناول شرحًا مفصلاً عن العزل والفصل والتحكم وأنظمة التمديدات وتوزيع القوى الكهربائية وتركيبات الإنارة الداخلية والخارجية والمعدات.

وستختتم اللجنة سلسلة محاضراتها الافتراضية يوم الخميس 8 أبريل 2021م، حيث ستكون مخصصة للجزء الميكانيكي للكود السكني التي يقدمها عضو اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور حمزة غلمان، وستتناول المتطلبات العامة للنظام الميكانيكي والتسخين والتبريد ونظام العوادم وفتحات التهوية والهواء القابل للاحتراق والمداخن والغلايات والسخانات.

ودعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمهتمين بالكود السعودي للمباني السكنية الحضور والمشاركة في المحاضرة.
وأشارت إلى أن الراغبين بالحضور يمكنهم زيارة موقعها الإلكتروني: www.sbc.gov.sa .

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