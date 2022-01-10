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الدنمارك تعتقل رئيس مخابراتها لضلوعه في تسريب معلومات سرية للغاية

احتجزت الشهر الماضي 4 ضباط في الجهاز لتهريبهم وثائق

اعتقلت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن بسبب ضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام دنماركية، اليوم (الاثنين).

ووصفت وسائل الإعلام المعلومات المسربة بأنها "سرية للغاية".

وأعلنت السلطات الدنماركية في ديسمبر الماضي توقيف 4 ضباط يعملون لدى أجهزة الاستخبارات بتهمة تسريب وثائق سرية.

وأفادت بأن الموقوفين الأربعة متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الدنمارك تعتقل رئيس مخابراتها لضلوعه في تسريب معلومات سرية للغاية
سبق

اعتقلت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن بسبب ضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام دنماركية، اليوم (الاثنين).

ووصفت وسائل الإعلام المعلومات المسربة بأنها "سرية للغاية".

وأعلنت السلطات الدنماركية في ديسمبر الماضي توقيف 4 ضباط يعملون لدى أجهزة الاستخبارات بتهمة تسريب وثائق سرية.

وأفادت بأن الموقوفين الأربعة متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:53 PM

الدنمارك تعتقل رئيس مخابراتها لضلوعه في تسريب معلومات سرية للغاية

احتجزت الشهر الماضي 4 ضباط في الجهاز لتهريبهم وثائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن بسبب ضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام دنماركية، اليوم (الاثنين).

ووصفت وسائل الإعلام المعلومات المسربة بأنها "سرية للغاية".

وأعلنت السلطات الدنماركية في ديسمبر الماضي توقيف 4 ضباط يعملون لدى أجهزة الاستخبارات بتهمة تسريب وثائق سرية.

وأفادت بأن الموقوفين الأربعة متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات.

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