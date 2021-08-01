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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Apple

المركز: يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Apple؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها إلى النسخة Watchos 7.6.1 والمتوافر للمنتجات Apple Watch series 3 وما بعده.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم استغلال الثغرة، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات موضحة إياها عبر الرابط https://support.apple.com/en-us/HT212713.

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Apple
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Apple؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها إلى النسخة Watchos 7.6.1 والمتوافر للمنتجات Apple Watch series 3 وما بعده.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم استغلال الثغرة، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات موضحة إياها عبر الرابط https://support.apple.com/en-us/HT212713.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:22 PM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Apple

المركز: يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Apple؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها إلى النسخة Watchos 7.6.1 والمتوافر للمنتجات Apple Watch series 3 وما بعده.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم استغلال الثغرة، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات موضحة إياها عبر الرابط https://support.apple.com/en-us/HT212713.

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