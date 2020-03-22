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"جيوفينكو" محترف "الهلال": أحلم بالعودة للدوري "الإيطالي"

كشف محترف نادي الهلال اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، في مقابلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن مدى اشتياقه للعودة من جديد للعب في إيطاليا، بعد تجاربه السابقة مع بارما ويوفنتوس.

وقال اللاعب في تصريحات تناقلتها عديد من الصحف العالمية منها "fantacalcio": "أنا سعيد في الهلال وفي المملكة بصفة عامة.. فزت مع فريقي بالبطولات، وأحقق معهم ما أحلم به، لكن لا أستطيع منع نفسي التفكير في العودة للكرة الإيطالية".

وتابع: "العودة للكرة الإيطالية ستكون بوابتي نحو اللعب في المنتخب الإيطالي، أما غير ذلك فستكون فرصتي صعبة".

وكان آخر تواجد للاعب جيوفينكو مع إيطاليا رفقة فريق يوفنتوس، قبل أن يرحل منه للدوري الكندي مع تورنتو، ومنه إلى الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"جيوفينكو" محترف "الهلال": أحلم بالعودة للدوري "الإيطالي"
سبق

كشف محترف نادي الهلال اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، في مقابلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن مدى اشتياقه للعودة من جديد للعب في إيطاليا، بعد تجاربه السابقة مع بارما ويوفنتوس.

وقال اللاعب في تصريحات تناقلتها عديد من الصحف العالمية منها "fantacalcio": "أنا سعيد في الهلال وفي المملكة بصفة عامة.. فزت مع فريقي بالبطولات، وأحقق معهم ما أحلم به، لكن لا أستطيع منع نفسي التفكير في العودة للكرة الإيطالية".

وتابع: "العودة للكرة الإيطالية ستكون بوابتي نحو اللعب في المنتخب الإيطالي، أما غير ذلك فستكون فرصتي صعبة".

وكان آخر تواجد للاعب جيوفينكو مع إيطاليا رفقة فريق يوفنتوس، قبل أن يرحل منه للدوري الكندي مع تورنتو، ومنه إلى الهلال.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:10 PM

"جيوفينكو" محترف "الهلال": أحلم بالعودة للدوري "الإيطالي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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2,432

كشف محترف نادي الهلال اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، في مقابلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن مدى اشتياقه للعودة من جديد للعب في إيطاليا، بعد تجاربه السابقة مع بارما ويوفنتوس.

وقال اللاعب في تصريحات تناقلتها عديد من الصحف العالمية منها "fantacalcio": "أنا سعيد في الهلال وفي المملكة بصفة عامة.. فزت مع فريقي بالبطولات، وأحقق معهم ما أحلم به، لكن لا أستطيع منع نفسي التفكير في العودة للكرة الإيطالية".

وتابع: "العودة للكرة الإيطالية ستكون بوابتي نحو اللعب في المنتخب الإيطالي، أما غير ذلك فستكون فرصتي صعبة".

وكان آخر تواجد للاعب جيوفينكو مع إيطاليا رفقة فريق يوفنتوس، قبل أن يرحل منه للدوري الكندي مع تورنتو، ومنه إلى الهلال.

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