عبرت وزارة الخارجية البحرينية، عن أسفها لاستضافة بيروت مؤتمرًا لعناصر معادية تروج لمزاعم مغرضة ضد مملكة البحرين. وقدمت الخارجية البحرينية احتجاجًا شديد اللهجة للحكومة اللبنانية لاستضافة مؤتمر ضد المنامة، وأكدت أن استضافة بيروت لمؤتمر معادٍ للمنامة انتهاك صارخ لسيادة الدول.

البحرين تحتج على استضافة لبنان مؤتمرًا لعناصر معادية تروج لمزاعم مغرضة ضدها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-12 عبرت وزارة الخارجية البحرينية، عن أسفها لاستضافة بيروت مؤتمرًا لعناصر معادية تروج لمزاعم مغرضة ضد مملكة البحرين.

وقدمت الخارجية البحرينية احتجاجًا شديد اللهجة للحكومة اللبنانية لاستضافة مؤتمر ضد المنامة، وأكدت أن استضافة بيروت لمؤتمر معادٍ للمنامة انتهاك صارخ لسيادة الدول.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 04:54 PM

البحرين تحتج على استضافة لبنان مؤتمرًا لعناصر معادية تروج لمزاعم مغرضة ضدها قالت إنه يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول





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عبرت وزارة الخارجية البحرينية، عن أسفها لاستضافة بيروت مؤتمرًا لعناصر معادية تروج لمزاعم مغرضة ضد مملكة البحرين.

وقدمت الخارجية البحرينية احتجاجًا شديد اللهجة للحكومة اللبنانية لاستضافة مؤتمر ضد المنامة، وأكدت أن استضافة بيروت لمؤتمر معادٍ للمنامة انتهاك صارخ لسيادة الدول.