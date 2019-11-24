أشاد مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم، نهاية الخنين، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في الإشراف التربوي، في تعزيز الفهم القرائي وتطوير الممارسات التدريسية لمعلمي ومعلمات اللغة العربية. جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه المدير العام للتعليم بالطائف، طلال بن مبارك اللهيبي. ووجهت "الخنين" شكرها وتقديرها لرئيسة قسم اللغة العربية، هاجر الحارثي، مثمنةً فيه مبادرتها بتنفيذ ورشة عمل بعنوان "تجويد تدريب الطلاب على مهارات الفهم القرائي"، متمنية لها مزيدًا من التوفيق والسداد.

وزارة التعليم تشيد بجهود تعزيز الفهم القرائي لدى طلبة الطائف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-24 أشاد مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم، نهاية الخنين، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في الإشراف التربوي، في تعزيز الفهم القرائي وتطوير الممارسات التدريسية لمعلمي ومعلمات اللغة العربية.



جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه المدير العام للتعليم بالطائف، طلال بن مبارك اللهيبي.



ووجهت "الخنين" شكرها وتقديرها لرئيسة قسم اللغة العربية، هاجر الحارثي، مثمنةً فيه مبادرتها بتنفيذ ورشة عمل بعنوان "تجويد تدريب الطلاب على مهارات الفهم القرائي"، متمنية لها مزيدًا من التوفيق والسداد.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 07:37 PM

وزارة التعليم تشيد بجهود تعزيز الفهم القرائي لدى طلبة الطائف في خطاب شكر وتقدير تلقاه طلال بن مبارك اللهيبي





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أشاد مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم، نهاية الخنين، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في الإشراف التربوي، في تعزيز الفهم القرائي وتطوير الممارسات التدريسية لمعلمي ومعلمات اللغة العربية.



جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه المدير العام للتعليم بالطائف، طلال بن مبارك اللهيبي.



ووجهت "الخنين" شكرها وتقديرها لرئيسة قسم اللغة العربية، هاجر الحارثي، مثمنةً فيه مبادرتها بتنفيذ ورشة عمل بعنوان "تجويد تدريب الطلاب على مهارات الفهم القرائي"، متمنية لها مزيدًا من التوفيق والسداد.