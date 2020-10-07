النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدهاس" عن معرض القمة: صورة ناطقة ومعلومات ثرية عن أقدس بقاع الدنيا

يتكوّن من 7 محطات قمم وشواهد سعودية وجولة في مكة التاريخية قبل 100 عام

أشاد المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرّمة الدكتور فواز بن علي الدهاس؛ بمعرض القمة الذي تنظّمه جمعية هدية الحاج والمعتمر بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين.

جاء ذلك خلال زيارته معرض القمة ووقوفه على المحطات السبع داخل المعرض.

وعبّر " الدهاس" عن سعادته بزيارة المعرض، قائلاً: "سعدت بزيارة معرض القمة الذي تحقّق فيه كثير من الأشياء التي كنا نتمنى تحقيقها من وقت مضى، فهو يقدم صورة ناطقة ومعلومات ثرية عن أقدس بقاع الدنيا "مكة المكرّمة".

وأضاف "الدهاس": "إنني أفتخر أن في هذه البلاد المباركة مَن لديه الطموح في تحقيق الأماني وترجمة المعاني الجغرافية في مكة المكرّمة، في لوحات تكاد تنطق بالتاريخ المكي، مقدماً شكره للقائمين على معرض القمة متمنين لهم مزيداً من الرقي والتقدم.

ويتكوّن معرض القمة من 7 محطات تبدأ بالجولة في القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ 77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم الجلوس في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم المشاركة في بناء صورة مكة، إضافة إلى جولة في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، والصور التذكارية في مجسم الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدهاس" عن معرض القمة: صورة ناطقة ومعلومات ثرية عن أقدس بقاع الدنيا
سبق

أشاد المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرّمة الدكتور فواز بن علي الدهاس؛ بمعرض القمة الذي تنظّمه جمعية هدية الحاج والمعتمر بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين.

جاء ذلك خلال زيارته معرض القمة ووقوفه على المحطات السبع داخل المعرض.

وعبّر " الدهاس" عن سعادته بزيارة المعرض، قائلاً: "سعدت بزيارة معرض القمة الذي تحقّق فيه كثير من الأشياء التي كنا نتمنى تحقيقها من وقت مضى، فهو يقدم صورة ناطقة ومعلومات ثرية عن أقدس بقاع الدنيا "مكة المكرّمة".

وأضاف "الدهاس": "إنني أفتخر أن في هذه البلاد المباركة مَن لديه الطموح في تحقيق الأماني وترجمة المعاني الجغرافية في مكة المكرّمة، في لوحات تكاد تنطق بالتاريخ المكي، مقدماً شكره للقائمين على معرض القمة متمنين لهم مزيداً من الرقي والتقدم.

ويتكوّن معرض القمة من 7 محطات تبدأ بالجولة في القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ 77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم الجلوس في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم المشاركة في بناء صورة مكة، إضافة إلى جولة في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، والصور التذكارية في مجسم الوطن.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:30 PM

"الدهاس" عن معرض القمة: صورة ناطقة ومعلومات ثرية عن أقدس بقاع الدنيا

يتكوّن من 7 محطات قمم وشواهد سعودية وجولة في مكة التاريخية قبل 100 عام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
728

أشاد المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرّمة الدكتور فواز بن علي الدهاس؛ بمعرض القمة الذي تنظّمه جمعية هدية الحاج والمعتمر بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين.

جاء ذلك خلال زيارته معرض القمة ووقوفه على المحطات السبع داخل المعرض.

وعبّر " الدهاس" عن سعادته بزيارة المعرض، قائلاً: "سعدت بزيارة معرض القمة الذي تحقّق فيه كثير من الأشياء التي كنا نتمنى تحقيقها من وقت مضى، فهو يقدم صورة ناطقة ومعلومات ثرية عن أقدس بقاع الدنيا "مكة المكرّمة".

وأضاف "الدهاس": "إنني أفتخر أن في هذه البلاد المباركة مَن لديه الطموح في تحقيق الأماني وترجمة المعاني الجغرافية في مكة المكرّمة، في لوحات تكاد تنطق بالتاريخ المكي، مقدماً شكره للقائمين على معرض القمة متمنين لهم مزيداً من الرقي والتقدم.

ويتكوّن معرض القمة من 7 محطات تبدأ بالجولة في القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ 77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم الجلوس في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم المشاركة في بناء صورة مكة، إضافة إلى جولة في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، والصور التذكارية في مجسم الوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,686
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,324
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة