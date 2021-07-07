"الصحة": أخذ الجرعة الثانية من "لقاح كورونا" يعطي مناعة أكبر ويحمي من "التحورات"

قالت: تُؤخذ بعد 42 يوماً حتى لا تفقد الجرعة الأولى مفعولها

أكدت وزارة الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وقالت "الصحة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "‏أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل -بإذن الله- لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء".

وأكدت "الصحة" أن الجرعة الثانية من اللقاح تؤخذ بعد 42 يوماً حتى لا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.