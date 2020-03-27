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وفاة الفنان المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا

توفي الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا. داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة بعد صراع مع المرض.

وبحسب "اليوم السابع" فإن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين، بطلي مسرحية "المتزوجون"؛ حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية، وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصًا من أجل لمّ شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

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وفاة الفنان المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا
سبق

توفي الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا. داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة بعد صراع مع المرض.

وبحسب "اليوم السابع" فإن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين، بطلي مسرحية "المتزوجون"؛ حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية، وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصًا من أجل لمّ شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:47 PM

وفاة الفنان المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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23,618

توفي الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا. داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة بعد صراع مع المرض.

وبحسب "اليوم السابع" فإن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين، بطلي مسرحية "المتزوجون"؛ حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية، وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصًا من أجل لمّ شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

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