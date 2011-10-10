النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان مجلس التعاون في مسقط

لتحقيق المزيد من الخطوات لدعم منظومة العمل العسكري الخليجي

بدأت في مسقط، اليوم، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس؛ من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك.

يأتي ذلك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون.

اللجنة العسكرية العليا رؤساء أركان القوات المسلحة مسقط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان مجلس التعاون في مسقط
سبق

بدأت في مسقط، اليوم، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس؛ من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك.

يأتي ذلك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:34 PM

بدء اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان مجلس التعاون في مسقط

لتحقيق المزيد من الخطوات لدعم منظومة العمل العسكري الخليجي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,782

بدأت في مسقط، اليوم، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس؛ من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك.

يأتي ذلك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,892
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,433

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة