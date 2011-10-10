بدء اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان مجلس التعاون في مسقط

لتحقيق المزيد من الخطوات لدعم منظومة العمل العسكري الخليجي

بدأت في مسقط، اليوم، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس؛ من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك.

يأتي ذلك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون.