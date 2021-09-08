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بالصور.. إزالة تعديات عدد من المباني السكنية بحي العقربية بالخبر

"الزايدي" حذر من قيام أي جهة بالتعدي على الشوارع والممتلكات العامة

كشف رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي عن إزالة تعدي عدد من المباني السكنية طالت شارعين من قبل أحد المجمعات السكنية بحي العقربية في الخبر، تضمنت بناء في الشوارع، وتمت الإزالة بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتفصيلاً، نوه المهندس سلطان الزايدي بأن العمل بدأ اليوم الأربعاء، في إزالة جميع المخالفات والتعديات، وذلك استمراراً لحملة الأمانة لإزالة التعديات والتي تقوم بها البلدية.

وأشار "الزايدي" أن المختصين في البلدية أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات أقامها محدثون باستغلال عدد من الشوارع والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مسوغات شرعية أو تراخيص نظامية.

ولفت إلى أنه تم رصد التعديات، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي وبعد مراجعة المخططات المعتمدة فيما تم البدء بأعمال الإزالة تمهيداً لفتح الشوارع.

وحذر الزايدي في الوقت ذاته من قيام أي جهة بالتعدي على الشوارع والممتلكات العامة، مؤكداً أن العمل مستمر لرصد كافة التعديات والمخالفات تطبيقاً للأنظمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. إزالة تعديات عدد من المباني السكنية بحي العقربية بالخبر
سبق

كشف رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي عن إزالة تعدي عدد من المباني السكنية طالت شارعين من قبل أحد المجمعات السكنية بحي العقربية في الخبر، تضمنت بناء في الشوارع، وتمت الإزالة بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتفصيلاً، نوه المهندس سلطان الزايدي بأن العمل بدأ اليوم الأربعاء، في إزالة جميع المخالفات والتعديات، وذلك استمراراً لحملة الأمانة لإزالة التعديات والتي تقوم بها البلدية.

وأشار "الزايدي" أن المختصين في البلدية أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات أقامها محدثون باستغلال عدد من الشوارع والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مسوغات شرعية أو تراخيص نظامية.

ولفت إلى أنه تم رصد التعديات، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي وبعد مراجعة المخططات المعتمدة فيما تم البدء بأعمال الإزالة تمهيداً لفتح الشوارع.

وحذر الزايدي في الوقت ذاته من قيام أي جهة بالتعدي على الشوارع والممتلكات العامة، مؤكداً أن العمل مستمر لرصد كافة التعديات والمخالفات تطبيقاً للأنظمة.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
08:50 PM

بالصور.. إزالة تعديات عدد من المباني السكنية بحي العقربية بالخبر

"الزايدي" حذر من قيام أي جهة بالتعدي على الشوارع والممتلكات العامة

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حامد العلي - الرياض
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1,641

كشف رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي عن إزالة تعدي عدد من المباني السكنية طالت شارعين من قبل أحد المجمعات السكنية بحي العقربية في الخبر، تضمنت بناء في الشوارع، وتمت الإزالة بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتفصيلاً، نوه المهندس سلطان الزايدي بأن العمل بدأ اليوم الأربعاء، في إزالة جميع المخالفات والتعديات، وذلك استمراراً لحملة الأمانة لإزالة التعديات والتي تقوم بها البلدية.

وأشار "الزايدي" أن المختصين في البلدية أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات أقامها محدثون باستغلال عدد من الشوارع والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مسوغات شرعية أو تراخيص نظامية.

ولفت إلى أنه تم رصد التعديات، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي وبعد مراجعة المخططات المعتمدة فيما تم البدء بأعمال الإزالة تمهيداً لفتح الشوارع.

وحذر الزايدي في الوقت ذاته من قيام أي جهة بالتعدي على الشوارع والممتلكات العامة، مؤكداً أن العمل مستمر لرصد كافة التعديات والمخالفات تطبيقاً للأنظمة.

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