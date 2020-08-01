"سجون الجوف" تطلق مبادرة "عيدكم مبارك"

أطلقت مديرية السجون بمنطقة الجوف مبادرة (عيدكم مبارك) وذلك لإيصال هدايا عيد الاضحى المبارك لأسر وأهالي النزلاء والنزيلات بمختلف سجون المنطقة عبر خدمة التوصيل تحت شعار (لسلامتك نوصلها لك) . وتأتي المبادرة بالتعاون مع البريد السعودي بالمنطقة ولجنة تراحم الجوف. وتهدف المبادرة الى مشاركة النزلاء وذويهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ومشاركة أهالي وأسر النزلاء والنزيلات فرحة العيد بهدايا مميزة تتضمن بطاقات معايدة وتهنئة من النزلاء والنزيلات إلى ذويهم.

وعبّر مدير السجون بمنطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي، عن مدى حرص المديرية العامة للسجون على مشاركة النزلاء وأهاليهم بجميع المناسبات تحقيقاً للأهداف المديرية العامة للسجون الإصلاحية والتأهيلية التي دأبت على تنفيذها وفق خطط وبرامج إجتماعية تعيد الثقة للنزلاء وتزرع البسمة على محياهم.