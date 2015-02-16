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جامعة جازان: تعيين 194 مُحاضرًا وابتعاث 89 معيدًا ومنح 6 طلاب درجة الماجستير

قرار بدمج عددًا من الأقسام وإعادة هيكلة برامج الدراسات العليا

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، خالص التهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله- بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي ستحتفي به الجامعة، بالتزامن مع حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبتها مساء الثلاثاء المقبل 22 فبراير، برعاية أمير منطقة جازان وبحضور نائبه.

وأكد أن "يوم التأسيس" ذكرى مهمة في الذاكرة الوطنية السعودية، ويحمل أهمية كبيرة في الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وارتباط الشعب السعودي الوثيق بقادتهم منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.

جاء ذلك خلال ترؤسه مجلس جامعة جازان في جلسته الخامسة للعام الجامعي 1443هـ صباح اليوم بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة، بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، وأعضاء المجلس.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من التوصيات والقرارات؛ ومنها: تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم "3 على رتبة أستاذ مساعد، 194 على رتبة محاضر"، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة "89" من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ"6" طلاب وطالبات الدراسات العليا، والموافقة على إعادة هيكلة برامج الدراسات العليا "درجة الدكتوراه – درجة الماجستير"، والتوصية بالموافقة على دمج قسم "الكيمياء الصيدلانية" وقسم "العقاقير" بكلية الصيدلة في قسم واحد تحت مسمى قسم "الكيمياء الصيدلية والعقاقير"، والتوصية بالموافقة على تعديل مسمى قسم "الصيدلة السريرية" إلى قسم "الممارسة الصيدلية"، والموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للإشراف على استثمارات الجامعة، والموافقة على توقيع عقد خدمات بين جامعة جازان ومنظمة "QS".

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جامعة جازان: تعيين 194 مُحاضرًا وابتعاث 89 معيدًا ومنح 6 طلاب درجة الماجستير
سبق

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، خالص التهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله- بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي ستحتفي به الجامعة، بالتزامن مع حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبتها مساء الثلاثاء المقبل 22 فبراير، برعاية أمير منطقة جازان وبحضور نائبه.

وأكد أن "يوم التأسيس" ذكرى مهمة في الذاكرة الوطنية السعودية، ويحمل أهمية كبيرة في الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وارتباط الشعب السعودي الوثيق بقادتهم منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.

جاء ذلك خلال ترؤسه مجلس جامعة جازان في جلسته الخامسة للعام الجامعي 1443هـ صباح اليوم بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة، بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، وأعضاء المجلس.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من التوصيات والقرارات؛ ومنها: تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم "3 على رتبة أستاذ مساعد، 194 على رتبة محاضر"، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة "89" من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ"6" طلاب وطالبات الدراسات العليا، والموافقة على إعادة هيكلة برامج الدراسات العليا "درجة الدكتوراه – درجة الماجستير"، والتوصية بالموافقة على دمج قسم "الكيمياء الصيدلانية" وقسم "العقاقير" بكلية الصيدلة في قسم واحد تحت مسمى قسم "الكيمياء الصيدلية والعقاقير"، والتوصية بالموافقة على تعديل مسمى قسم "الصيدلة السريرية" إلى قسم "الممارسة الصيدلية"، والموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للإشراف على استثمارات الجامعة، والموافقة على توقيع عقد خدمات بين جامعة جازان ومنظمة "QS".

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:14 PM

جامعة جازان: تعيين 194 مُحاضرًا وابتعاث 89 معيدًا ومنح 6 طلاب درجة الماجستير

قرار بدمج عددًا من الأقسام وإعادة هيكلة برامج الدراسات العليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، خالص التهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله- بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي ستحتفي به الجامعة، بالتزامن مع حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبتها مساء الثلاثاء المقبل 22 فبراير، برعاية أمير منطقة جازان وبحضور نائبه.

وأكد أن "يوم التأسيس" ذكرى مهمة في الذاكرة الوطنية السعودية، ويحمل أهمية كبيرة في الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن، وارتباط الشعب السعودي الوثيق بقادتهم منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.

جاء ذلك خلال ترؤسه مجلس جامعة جازان في جلسته الخامسة للعام الجامعي 1443هـ صباح اليوم بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة، بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، وأعضاء المجلس.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من التوصيات والقرارات؛ ومنها: تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم "3 على رتبة أستاذ مساعد، 194 على رتبة محاضر"، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة "89" من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ"6" طلاب وطالبات الدراسات العليا، والموافقة على إعادة هيكلة برامج الدراسات العليا "درجة الدكتوراه – درجة الماجستير"، والتوصية بالموافقة على دمج قسم "الكيمياء الصيدلانية" وقسم "العقاقير" بكلية الصيدلة في قسم واحد تحت مسمى قسم "الكيمياء الصيدلية والعقاقير"، والتوصية بالموافقة على تعديل مسمى قسم "الصيدلة السريرية" إلى قسم "الممارسة الصيدلية"، والموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للإشراف على استثمارات الجامعة، والموافقة على توقيع عقد خدمات بين جامعة جازان ومنظمة "QS".

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