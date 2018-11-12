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"آل شريم" يدشن عدداً من المبادرات الوطنية والتربوية ويكرم الطلاب المتفوقين بـ"مكتب قنا"

ثمن لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين دعمهما للتعليم

دشن مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم عدداً من المبادرات الوطنية والتربوية، وكرم الطلاب المتفوقين بمكتب التعليم بقنا.

وتفصيلاً فقد دشن مدير تعليم محايل عدداً من المبادرات بينها مبادرة "جسر"، وهو تطبيق عن طريق الأجهزة الذكية يمثل حلقة وصل بين الميدان ومكتب التعليم وإدارة التعليم، وبرنامج مجتمعات التعلم المهنية، ومبادرة "نقف صفّاً واحداً مع قيادتنا"، وورشة عمل التحصيل الدراسي، وقدم عرضاً عن أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي، فمعرضا للجودة، و"رفق"، والعناية بالعلم الوطني.

وكرم مدير تعليم محايل الطلاب المتفوقين بالمكتب للعام الدراسي 1438-1439، ودشن أكبر معرض لبرنامج "رفق" الإرشادي على مستوى إدارة "تعليم محايل".

وقال مدير مكتب قنا عبدالله بن غازي المالكي إن المعرض ضم 50 لوحة جدارية، وأكثر من 100 رسم فني، و50 مجسماً معبراً عن الرفق والتسامح ونبذ العنف.

وأبان بأنه اشترك في التنفيذ جميع مدارس مكتب التعليم بقنا بنين وبنات، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين في مسابقة رفق الإرشادية، والتي أطلقتها وحدة الخدمات الإرشادية بإشراف مشرف وحدة الخدمات الإرشادية جابر الشاعري، ومتابعة من رئيس قسم التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم محايل عبدالعلام بن عرار الفلقي.

وثمن مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم الجهود المقدمة في المكتب، والتي جمعت بين المبادرات الوطنية والتربوية، مؤكداً على الدور الذي يلعبه التعليم في إعداد جيل مسلح بالدين وحب الوطن والقيادة.

ودعا في ختام كلمته الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين اللذين يوليان التعليم جل اهتمامهما ورعايتهما.

كما أشاد بالمتابعة والدعم الذي يحظى به التعليم في المحافظة والمراكز التابعة لها من لدن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد ونائبه ووزير التعليم الذي كان لتوجيهاته أكبر الأثر في دفع عجلة التعليم.

وفي نهاية اللقاء كرم عدداً من شركاء النجاح من رجال الأمن ومديري الإدارات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"آل شريم" يدشن عدداً من المبادرات الوطنية والتربوية ويكرم الطلاب المتفوقين بـ"مكتب قنا"
سبق

دشن مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم عدداً من المبادرات الوطنية والتربوية، وكرم الطلاب المتفوقين بمكتب التعليم بقنا.

وتفصيلاً فقد دشن مدير تعليم محايل عدداً من المبادرات بينها مبادرة "جسر"، وهو تطبيق عن طريق الأجهزة الذكية يمثل حلقة وصل بين الميدان ومكتب التعليم وإدارة التعليم، وبرنامج مجتمعات التعلم المهنية، ومبادرة "نقف صفّاً واحداً مع قيادتنا"، وورشة عمل التحصيل الدراسي، وقدم عرضاً عن أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي، فمعرضا للجودة، و"رفق"، والعناية بالعلم الوطني.

وكرم مدير تعليم محايل الطلاب المتفوقين بالمكتب للعام الدراسي 1438-1439، ودشن أكبر معرض لبرنامج "رفق" الإرشادي على مستوى إدارة "تعليم محايل".

وقال مدير مكتب قنا عبدالله بن غازي المالكي إن المعرض ضم 50 لوحة جدارية، وأكثر من 100 رسم فني، و50 مجسماً معبراً عن الرفق والتسامح ونبذ العنف.

وأبان بأنه اشترك في التنفيذ جميع مدارس مكتب التعليم بقنا بنين وبنات، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين في مسابقة رفق الإرشادية، والتي أطلقتها وحدة الخدمات الإرشادية بإشراف مشرف وحدة الخدمات الإرشادية جابر الشاعري، ومتابعة من رئيس قسم التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم محايل عبدالعلام بن عرار الفلقي.

وثمن مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم الجهود المقدمة في المكتب، والتي جمعت بين المبادرات الوطنية والتربوية، مؤكداً على الدور الذي يلعبه التعليم في إعداد جيل مسلح بالدين وحب الوطن والقيادة.

ودعا في ختام كلمته الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين اللذين يوليان التعليم جل اهتمامهما ورعايتهما.

كما أشاد بالمتابعة والدعم الذي يحظى به التعليم في المحافظة والمراكز التابعة لها من لدن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد ونائبه ووزير التعليم الذي كان لتوجيهاته أكبر الأثر في دفع عجلة التعليم.

وفي نهاية اللقاء كرم عدداً من شركاء النجاح من رجال الأمن ومديري الإدارات الحكومية.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:19 AM

"آل شريم" يدشن عدداً من المبادرات الوطنية والتربوية ويكرم الطلاب المتفوقين بـ"مكتب قنا"

ثمن لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين دعمهما للتعليم

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محمد طيران - محايل عسير
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دشن مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم عدداً من المبادرات الوطنية والتربوية، وكرم الطلاب المتفوقين بمكتب التعليم بقنا.

وتفصيلاً فقد دشن مدير تعليم محايل عدداً من المبادرات بينها مبادرة "جسر"، وهو تطبيق عن طريق الأجهزة الذكية يمثل حلقة وصل بين الميدان ومكتب التعليم وإدارة التعليم، وبرنامج مجتمعات التعلم المهنية، ومبادرة "نقف صفّاً واحداً مع قيادتنا"، وورشة عمل التحصيل الدراسي، وقدم عرضاً عن أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي، فمعرضا للجودة، و"رفق"، والعناية بالعلم الوطني.

وكرم مدير تعليم محايل الطلاب المتفوقين بالمكتب للعام الدراسي 1438-1439، ودشن أكبر معرض لبرنامج "رفق" الإرشادي على مستوى إدارة "تعليم محايل".

وقال مدير مكتب قنا عبدالله بن غازي المالكي إن المعرض ضم 50 لوحة جدارية، وأكثر من 100 رسم فني، و50 مجسماً معبراً عن الرفق والتسامح ونبذ العنف.

وأبان بأنه اشترك في التنفيذ جميع مدارس مكتب التعليم بقنا بنين وبنات، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين في مسابقة رفق الإرشادية، والتي أطلقتها وحدة الخدمات الإرشادية بإشراف مشرف وحدة الخدمات الإرشادية جابر الشاعري، ومتابعة من رئيس قسم التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم محايل عبدالعلام بن عرار الفلقي.

وثمن مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم الجهود المقدمة في المكتب، والتي جمعت بين المبادرات الوطنية والتربوية، مؤكداً على الدور الذي يلعبه التعليم في إعداد جيل مسلح بالدين وحب الوطن والقيادة.

ودعا في ختام كلمته الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين اللذين يوليان التعليم جل اهتمامهما ورعايتهما.

كما أشاد بالمتابعة والدعم الذي يحظى به التعليم في المحافظة والمراكز التابعة لها من لدن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد ونائبه ووزير التعليم الذي كان لتوجيهاته أكبر الأثر في دفع عجلة التعليم.

وفي نهاية اللقاء كرم عدداً من شركاء النجاح من رجال الأمن ومديري الإدارات الحكومية.

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