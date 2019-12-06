رئيس باكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى وينوه بمواقف السعودية عالميًّا

مشروعات مشتركة بين البلدَيْن باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار

استقبل الرئيس الباكستاني عارف علوي بالقصر الرئاسي بإسلام أباد اليوم رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لباكستان.

وفي بداية الاستقبال نوه الرئيس الباكستاني بالعلاقات التاريخية العريقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومواقف السعودية الإيجابية في العالم الإسلامي، ومساعيها في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية بما يخدم الأمن الإقليمي والعالمي.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن سعادته بما تشهده العلاقات الباكستانية - السعودية من تطوُّر ونمو ملحوظ على مختلف المستويات، وقدَّر عاليًا الدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وقال فخامته: إن هذا التعاون سيثمر إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين الشقيقين باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، وهي تحت التنفيذ الآن، منها مصفاة النفط.

من جانبه، نقل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياتهما لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار والرخاء.

وأكد رئيس مجلس الشورى عمق العلاقات الثنائية بين السعودية وباكستان، وأعرب عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية على دعمه لتعزيز أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ولاسيما العلاقات البرلمانية. مبينًا أن هذه الزيارة أتاحت لوفد المجلس الحوار مع أشقائهم في الجمعية الوطنية؛ وذلك لمناقشة آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح السعودية وباكستان وشعبَيْهما، ويواكب توجهات القيادة في البلدين.

إلى هذا، جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن. كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة في المنطقة.