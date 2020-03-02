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"تقنية الطائف" تحتضن الملتقى الأول لمديري الموارد البشرية

يستهدف تدريب الكوادر السعودية في القطاع الخاص

نظمت الكلية التقنية بمحافظة الطائف اليوم الاثنين ملتقى مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص وشبه الحكومي بالطائف، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم ومدير شؤون المعاهد والكليات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خالد طواب.

وأكد "القاسم" أهمية هذا الملتقى الذي يُقام بالكلية لأول مرة في دعم الكوادر السعودية والتعريف بما تقوم به الكلية التقنية في مجال التدريب.

وناقش الملتقى عددًا من الموضوعات منها التعريف بصندوق الموارد البشرية في الطائف، قدمه مشاري الثقفي، فيما عرض خالد طواب بوابة جهات التوظيف (برنامج تقني) ثم عرض المهندس نائف السالمي من وحدة التنسيق الوظيفي بالكلية دراسة مدى موائمة تخصصات الكلية التقنية لسوق العمل.

وفي ختام اللقاء تم فتح حوار ونقاش عن التوظيف والتدريب التعاوني بين مسؤولي الموارد البشرية وقيادات الكلية التقنية بالطائف.

يُشار إلى أن هذا الملتقى أقامته وحدة التنسيق الوظيفي بوكالة الكلية لشؤون المتدربين بمتابعة وكيل الكلية محمد الغامدي.

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"تقنية الطائف" تحتضن الملتقى الأول لمديري الموارد البشرية
سبق

نظمت الكلية التقنية بمحافظة الطائف اليوم الاثنين ملتقى مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص وشبه الحكومي بالطائف، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم ومدير شؤون المعاهد والكليات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خالد طواب.

وأكد "القاسم" أهمية هذا الملتقى الذي يُقام بالكلية لأول مرة في دعم الكوادر السعودية والتعريف بما تقوم به الكلية التقنية في مجال التدريب.

وناقش الملتقى عددًا من الموضوعات منها التعريف بصندوق الموارد البشرية في الطائف، قدمه مشاري الثقفي، فيما عرض خالد طواب بوابة جهات التوظيف (برنامج تقني) ثم عرض المهندس نائف السالمي من وحدة التنسيق الوظيفي بالكلية دراسة مدى موائمة تخصصات الكلية التقنية لسوق العمل.

وفي ختام اللقاء تم فتح حوار ونقاش عن التوظيف والتدريب التعاوني بين مسؤولي الموارد البشرية وقيادات الكلية التقنية بالطائف.

يُشار إلى أن هذا الملتقى أقامته وحدة التنسيق الوظيفي بوكالة الكلية لشؤون المتدربين بمتابعة وكيل الكلية محمد الغامدي.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
10:56 PM

"تقنية الطائف" تحتضن الملتقى الأول لمديري الموارد البشرية

يستهدف تدريب الكوادر السعودية في القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظمت الكلية التقنية بمحافظة الطائف اليوم الاثنين ملتقى مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص وشبه الحكومي بالطائف، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم ومدير شؤون المعاهد والكليات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خالد طواب.

وأكد "القاسم" أهمية هذا الملتقى الذي يُقام بالكلية لأول مرة في دعم الكوادر السعودية والتعريف بما تقوم به الكلية التقنية في مجال التدريب.

وناقش الملتقى عددًا من الموضوعات منها التعريف بصندوق الموارد البشرية في الطائف، قدمه مشاري الثقفي، فيما عرض خالد طواب بوابة جهات التوظيف (برنامج تقني) ثم عرض المهندس نائف السالمي من وحدة التنسيق الوظيفي بالكلية دراسة مدى موائمة تخصصات الكلية التقنية لسوق العمل.

وفي ختام اللقاء تم فتح حوار ونقاش عن التوظيف والتدريب التعاوني بين مسؤولي الموارد البشرية وقيادات الكلية التقنية بالطائف.

يُشار إلى أن هذا الملتقى أقامته وحدة التنسيق الوظيفي بوكالة الكلية لشؤون المتدربين بمتابعة وكيل الكلية محمد الغامدي.

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