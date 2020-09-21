للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.. " كواسر " الوحدة أبطالاً لدوري الأمير فيصل بن فهد

ضمن الفريق تواجده في بطولة النخبة

للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 - 2020م، وذلك بعد فوزه على الصفا بنتيجة (28-25)، ووصوله للنقطة الـ20، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدور النهائي لحساب مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس, فيما احتل الصفا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وضمن الوحدة بذلك تواجده في بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، التي ستقام في مكة المكرمة, عقب ختام الدوري.



