النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.. " كواسر " الوحدة أبطالاً لدوري الأمير فيصل بن فهد

ضمن الفريق تواجده في بطولة النخبة

للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 - 2020م، وذلك بعد فوزه على الصفا بنتيجة (28-25)، ووصوله للنقطة الـ20، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدور النهائي لحساب مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس, فيما احتل الصفا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وضمن الوحدة بذلك تواجده في بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، التي ستقام في مكة المكرمة, عقب ختام الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.. " كواسر " الوحدة أبطالاً لدوري الأمير فيصل بن فهد
سبق

للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 - 2020م، وذلك بعد فوزه على الصفا بنتيجة (28-25)، ووصوله للنقطة الـ20، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدور النهائي لحساب مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس, فيما احتل الصفا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وضمن الوحدة بذلك تواجده في بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، التي ستقام في مكة المكرمة, عقب ختام الدوري.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
09:26 PM

للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.. " كواسر " الوحدة أبطالاً لدوري الأمير فيصل بن فهد

ضمن الفريق تواجده في بطولة النخبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,123

للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 - 2020م، وذلك بعد فوزه على الصفا بنتيجة (28-25)، ووصوله للنقطة الـ20، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدور النهائي لحساب مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس, فيما احتل الصفا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وضمن الوحدة بذلك تواجده في بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، التي ستقام في مكة المكرمة, عقب ختام الدوري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,058
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,948
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,754

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة