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واشنطن: إيران تقوض السلام في أفغانستان عبر دعم التنظيمات المتشددة

"بومبيو" أشار إلى رفض طهران الانضمام للإجماع الإقليمي والدولي

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران، اليوم (الثلاثاء)، بالعمل بنشاط على تقويض عملية السلام في أفغانستان.

وذكر "بومبيو" في مؤتمر صحفي بالوزارة أن إيران رفضت الانضمام للإجماع الإقليمي والدولي على السلام، وهي في الواقع تعمل بنشاط على تقويض عملية السلام بمواصلة الجهد العالمي، الذي تبذله منذ فترة طويلة في دعم التنظيمات المتشددة هناك.

واشنطن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران أفغانستان

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واشنطن: إيران تقوض السلام في أفغانستان عبر دعم التنظيمات المتشددة
سبق

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران، اليوم (الثلاثاء)، بالعمل بنشاط على تقويض عملية السلام في أفغانستان.

وذكر "بومبيو" في مؤتمر صحفي بالوزارة أن إيران رفضت الانضمام للإجماع الإقليمي والدولي على السلام، وهي في الواقع تعمل بنشاط على تقويض عملية السلام بمواصلة الجهد العالمي، الذي تبذله منذ فترة طويلة في دعم التنظيمات المتشددة هناك.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
09:20 PM

واشنطن: إيران تقوض السلام في أفغانستان عبر دعم التنظيمات المتشددة

"بومبيو" أشار إلى رفض طهران الانضمام للإجماع الإقليمي والدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران، اليوم (الثلاثاء)، بالعمل بنشاط على تقويض عملية السلام في أفغانستان.

وذكر "بومبيو" في مؤتمر صحفي بالوزارة أن إيران رفضت الانضمام للإجماع الإقليمي والدولي على السلام، وهي في الواقع تعمل بنشاط على تقويض عملية السلام بمواصلة الجهد العالمي، الذي تبذله منذ فترة طويلة في دعم التنظيمات المتشددة هناك.

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