توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة عدم استقرار جوي تشهدها مناطق المملكة الأسبوع القادم.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: حالة عدم استقرار في الأجواء وذلك بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.
الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة الأسبوع القادم
قالت: هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وغبار
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة عدم استقرار جوي تشهدها مناطق المملكة الأسبوع القادم.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: حالة عدم استقرار في الأجواء وذلك بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة عدم استقرار جوي تشهدها مناطق المملكة الأسبوع القادم.
الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة الأسبوع القادم
قالت: هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وغبار
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة عدم استقرار جوي تشهدها مناطق المملكة الأسبوع القادم.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: حالة عدم استقرار في الأجواء وذلك بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.