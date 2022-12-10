" الراشد": إيران مستعدة لعقد صفقة مع "إسرائيل" وتلبية كافة مطالبها

قال: طهران تتاجر بقضية فلسطين من أجل هذا الهدف

يؤكد اكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الراشد أن أكبر عدو للقضية الفلسطينية، بعد "إسرائيل"، هو إيران، محذرًا من أن إيران مستعدة لتلبية مطالب "إسرائيل" والغرب، إذا قبلت "إسرائيل" عقد صفقة مع طهران، تعترف فيها بحق إيران في التوسع والهيمنة، وذلك على غرار ما فعلته مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عندما باعت مشروعها النووي مقابل إطلاق يديها في المنطقة.

المتاجرون بقضية فلسطين

وفي مقاله "من السبب في ضعف القضية؟" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يرصد الراشد المتاجرين بقضية فلسطين وأهدافهم الحقيقية من وراء هذه المتاجرة، ويقول: "السابقون واللاحقون يستخدمون فلسطين والقدس لقضاياهم، يساومون عليها. فالإيرانيون اخترعوا «حزب الله» للضغط على إسرائيل والغرب لتمكين وجودهم، وصدام سعى للمساومة على الكويت مقابلها وفشل، وأفرط الأسد في استخدام القضية عذراً للاستيلاء على لبنان. لكن لا توجد حالة واحدة تبرهن على أن أحداً من هؤلاء كان جاداً في مزاعمه .. في ظل كثافة الأحداث وتعدد المخاطر، ربما لا توجد دولة عربية واحدة لا تعيش هاجس الخطر على أمنها ووجودها، كيف للقضية الفلسطينية أن تحافظ على سلاحها القديم القائم على استراتيجية أنها قضية الجميع، مما يعطيها ثقلاً يوازن التهديدات الإسرائيلية".

وجه إيران الحقيقي

ويرى الراشد أن الكثير من العرب اكتشفوا لعبة إيران في المتاجرة بالقضية، وهو ما ضرب استراتيجية المتاجرة، ويقول: "إذا راجعنا أسباب ضرب هذه الاستراتيجية، نجد أن أكبر عدو للقضية الفلسطينية، بعد إسرائيل، هو إيران .. التطور الإيجابي الوحيد أن العرب المأخوذين بالدعاية الإيرانية صاروا اليوم أقلية، بعد أن كانوا أغلبية قبل حرب سوريا. وهي الآن تحاول ترميم صورتها معتمدة على وسائل الدعاية القطرية، وعلى جماعات دينية سنية حليفة مثل الإخوان المسلمين. والخاسر في هذه الصراعات المتعددة هم الفلسطينيون دون أن يكون لهم يد في ذلك، وهم الخاسرون من استمرار القوى المتطرفة، مثل إيران، في تقدم الصفوف دفاعاً عن قضيتهم، لأنهم في الحقيقة يتاجرون بها. كلما تفتح جبهة، يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية، لأنه لا أحد يستطيع أن يكون قادراً على المشاركة حتى في ممارسة الضغوط السياسية دون أن يعرض وجوده للخطر في النزاع المرتبط به".

صفقة تنتظرها إيران

ويؤكد الراشد على الصفقة التي يمكن أن تجمع إيران بـ"إسرائيل" ويقول: "مشروع إيران كبير، أكبر من القدس وفلسطين؛ تريد اعتراف "إسرائيل" بحقها في التوسع والهيمنة، وهي مستعدة لعقد ما هو مطلوب منها غربياً وإسرائيلياً؛ هذا ما فعلته مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، عندما باعت مشروعها النووي مقابل إطلاق يديها في المنطقة".