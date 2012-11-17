بالفيديو.. "مرور الرياض": إغلاق جزئي لطريقَيْ "الأمير محمد بن سلمان" و"الأمير تركي"

قالت إدارة مرور منطقة الرياض إنه سيتم إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، في إطار تنظيم الحركة المرورية على الطريقَيْن.
ويأتي ذلك وفق الخريطة الموضحة بالفيديو:
قالت إدارة مرور منطقة الرياض إنه سيتم إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، في إطار تنظيم الحركة المرورية على الطريقَيْن.
ويأتي ذلك وفق الخريطة الموضحة بالفيديو:
قالت إدارة مرور منطقة الرياض إنه سيتم إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، في إطار تنظيم الحركة المرورية على الطريقَيْن.
ويأتي ذلك وفق الخريطة الموضحة بالفيديو:
قالت إدارة مرور منطقة الرياض إنه سيتم إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، في إطار تنظيم الحركة المرورية على الطريقَيْن.
ويأتي ذلك وفق الخريطة الموضحة بالفيديو: