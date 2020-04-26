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وزير الصحة اللبناني ينفي انتهاء جائحة فيروس كورونا في بلاده

نفى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، المعلومات التي تحدثت عن انتهاء جائحة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدًا أن وزارته تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.
وقال في تغريدة له على "تويتر": "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعًا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة إنشاء لله".

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وزير الصحة اللبناني ينفي انتهاء جائحة فيروس كورونا في بلاده
سبق

نفى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، المعلومات التي تحدثت عن انتهاء جائحة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدًا أن وزارته تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.
وقال في تغريدة له على "تويتر": "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعًا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة إنشاء لله".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
02:29 PM

وزير الصحة اللبناني ينفي انتهاء جائحة فيروس كورونا في بلاده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,932

نفى وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، المعلومات التي تحدثت عن انتهاء جائحة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدًا أن وزارته تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.
وقال في تغريدة له على "تويتر": "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعًا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة إنشاء لله".

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