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"الشثري" يلتقي حجاج أمريكا اللاتينية ويوجّه باغتنام الأيام الفاضلة في طاعة الله

100 حاج من ضيوف الندوة العالمية من البرازيل والمكسيك وفنزويلا والبيرو وكولومبيا

التقى المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري بضيوف الندوة العالمية من حجاج أمريكا اللاتينية، وذكرهم بفضل التوكل على الله عز وجل وتقوية الصلة به واغتنام هذه الأيام الفاضلة في الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة.

وتستضيف الندوة العالمية 100 حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل – المكسيك – فنزويلا – البيرو - كولمبيا) ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

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"الشثري" يلتقي حجاج أمريكا اللاتينية ويوجّه باغتنام الأيام الفاضلة في طاعة الله
سبق

التقى المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري بضيوف الندوة العالمية من حجاج أمريكا اللاتينية، وذكرهم بفضل التوكل على الله عز وجل وتقوية الصلة به واغتنام هذه الأيام الفاضلة في الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة.

وتستضيف الندوة العالمية 100 حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل – المكسيك – فنزويلا – البيرو - كولمبيا) ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:55 PM

"الشثري" يلتقي حجاج أمريكا اللاتينية ويوجّه باغتنام الأيام الفاضلة في طاعة الله

100 حاج من ضيوف الندوة العالمية من البرازيل والمكسيك وفنزويلا والبيرو وكولومبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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التقى المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري بضيوف الندوة العالمية من حجاج أمريكا اللاتينية، وذكرهم بفضل التوكل على الله عز وجل وتقوية الصلة به واغتنام هذه الأيام الفاضلة في الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة.

وتستضيف الندوة العالمية 100 حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل – المكسيك – فنزويلا – البيرو - كولمبيا) ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

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