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في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري.. الفيحاء في ضيافة العدالة

تنطلق مساء اليوم الخميس مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة واحدة، تجمع العدالة بضيفه الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة.

ويسعى العدالة الذي يحمل في جعبته ثماني نقاط في المركز الخامس لتحسين مظهره الفني الذي انعكس مؤشره نحو الهبوط بعد الانطلاقة المميزة مطلع الموسم. ويحتل العدالة المركز الخامس عشر في سلم الدوري.

وعلى الجانب الآخر يبدو حال الفيحاء أكثر استقرارًا؛ إذ يحمل في رصيده ست عشرة نقطة، ويسعى من خلال هذه المواجهة لتأمين مركز له في مناطق الدفء قبل الدخول في حسابات الهبوط.

دوري الأمير محمد بن سلمان ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الدمام العدالة الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري.. الفيحاء في ضيافة العدالة
سبق

تنطلق مساء اليوم الخميس مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة واحدة، تجمع العدالة بضيفه الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة.

ويسعى العدالة الذي يحمل في جعبته ثماني نقاط في المركز الخامس لتحسين مظهره الفني الذي انعكس مؤشره نحو الهبوط بعد الانطلاقة المميزة مطلع الموسم. ويحتل العدالة المركز الخامس عشر في سلم الدوري.

وعلى الجانب الآخر يبدو حال الفيحاء أكثر استقرارًا؛ إذ يحمل في رصيده ست عشرة نقطة، ويسعى من خلال هذه المواجهة لتأمين مركز له في مناطق الدفء قبل الدخول في حسابات الهبوط.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:23 AM

في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري.. الفيحاء في ضيافة العدالة

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عبدالله الشهري - الرياض
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تنطلق مساء اليوم الخميس مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة واحدة، تجمع العدالة بضيفه الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة.

ويسعى العدالة الذي يحمل في جعبته ثماني نقاط في المركز الخامس لتحسين مظهره الفني الذي انعكس مؤشره نحو الهبوط بعد الانطلاقة المميزة مطلع الموسم. ويحتل العدالة المركز الخامس عشر في سلم الدوري.

وعلى الجانب الآخر يبدو حال الفيحاء أكثر استقرارًا؛ إذ يحمل في رصيده ست عشرة نقطة، ويسعى من خلال هذه المواجهة لتأمين مركز له في مناطق الدفء قبل الدخول في حسابات الهبوط.

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