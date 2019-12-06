النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعودية" وصيفة أولمبياد "الألكسو".. ثاني أفضل عرض لتعزيز قدرات الطفل العربي

إنجاز جديد يُضاف لـ"تعليم الطائف" تُحققه الطالبة "السريع".. و"اللهيبي": مشاركة مميزة

في إنجاز جديد، حصدت الطالبة "بشائر عبدالعزيز السريع" من متوسطة التحفيظ الأولى بالطائف، المركزَ الثاني لأفضل عرض متميز في أولمبياد "الألكسو"؛ لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي على مستوى الدول العربية، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

وثمّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، هذا المنجز، الذي يُضاف إلى منجزات تعليم الطائف؛ مشيدًا بمشاركة الطالبة المتميزة، وتمثيلها للمملكة خير تمثيل في هذا المحفل العلمي العالمي؛ مؤكدًا أن ذلك كان ثمرة لجهود مبذولة، تَكللت -ولله الحمد- بتحقيق هذا المنجز.

وقدّم "اللهيبي" التهنئة للطالبة "السريع" ولأسرتها ومدرستها؛ مشيدًا بجهود مديرة إدارة نشاط الطالبات، ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي، وفريق عملها، على توفير كل الظروف الملائمة للطالبة؛ لتمثيل المملكة خير تمثيل، ومقدمًا التهنئة كذلك لمكتب التعليم بغرب الطائف الذي تتبع له مدرسة الطالبة.

سعودية أولمبياد الألكسو قدرات الطفل العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعودية" وصيفة أولمبياد "الألكسو".. ثاني أفضل عرض لتعزيز قدرات الطفل العربي
سبق

في إنجاز جديد، حصدت الطالبة "بشائر عبدالعزيز السريع" من متوسطة التحفيظ الأولى بالطائف، المركزَ الثاني لأفضل عرض متميز في أولمبياد "الألكسو"؛ لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي على مستوى الدول العربية، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

وثمّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، هذا المنجز، الذي يُضاف إلى منجزات تعليم الطائف؛ مشيدًا بمشاركة الطالبة المتميزة، وتمثيلها للمملكة خير تمثيل في هذا المحفل العلمي العالمي؛ مؤكدًا أن ذلك كان ثمرة لجهود مبذولة، تَكللت -ولله الحمد- بتحقيق هذا المنجز.

وقدّم "اللهيبي" التهنئة للطالبة "السريع" ولأسرتها ومدرستها؛ مشيدًا بجهود مديرة إدارة نشاط الطالبات، ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي، وفريق عملها، على توفير كل الظروف الملائمة للطالبة؛ لتمثيل المملكة خير تمثيل، ومقدمًا التهنئة كذلك لمكتب التعليم بغرب الطائف الذي تتبع له مدرسة الطالبة.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:41 PM

"سعودية" وصيفة أولمبياد "الألكسو".. ثاني أفضل عرض لتعزيز قدرات الطفل العربي

إنجاز جديد يُضاف لـ"تعليم الطائف" تُحققه الطالبة "السريع".. و"اللهيبي": مشاركة مميزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
31

في إنجاز جديد، حصدت الطالبة "بشائر عبدالعزيز السريع" من متوسطة التحفيظ الأولى بالطائف، المركزَ الثاني لأفضل عرض متميز في أولمبياد "الألكسو"؛ لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي على مستوى الدول العربية، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

وثمّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، هذا المنجز، الذي يُضاف إلى منجزات تعليم الطائف؛ مشيدًا بمشاركة الطالبة المتميزة، وتمثيلها للمملكة خير تمثيل في هذا المحفل العلمي العالمي؛ مؤكدًا أن ذلك كان ثمرة لجهود مبذولة، تَكللت -ولله الحمد- بتحقيق هذا المنجز.

وقدّم "اللهيبي" التهنئة للطالبة "السريع" ولأسرتها ومدرستها؛ مشيدًا بجهود مديرة إدارة نشاط الطالبات، ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي، وفريق عملها، على توفير كل الظروف الملائمة للطالبة؛ لتمثيل المملكة خير تمثيل، ومقدمًا التهنئة كذلك لمكتب التعليم بغرب الطائف الذي تتبع له مدرسة الطالبة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,687
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,944
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,283
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,703

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة