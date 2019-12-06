"سعودية" وصيفة أولمبياد "الألكسو".. ثاني أفضل عرض لتعزيز قدرات الطفل العربي

إنجاز جديد يُضاف لـ"تعليم الطائف" تُحققه الطالبة "السريع".. و"اللهيبي": مشاركة مميزة

في إنجاز جديد، حصدت الطالبة "بشائر عبدالعزيز السريع" من متوسطة التحفيظ الأولى بالطائف، المركزَ الثاني لأفضل عرض متميز في أولمبياد "الألكسو"؛ لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي على مستوى الدول العربية، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

وثمّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، هذا المنجز، الذي يُضاف إلى منجزات تعليم الطائف؛ مشيدًا بمشاركة الطالبة المتميزة، وتمثيلها للمملكة خير تمثيل في هذا المحفل العلمي العالمي؛ مؤكدًا أن ذلك كان ثمرة لجهود مبذولة، تَكللت -ولله الحمد- بتحقيق هذا المنجز.

وقدّم "اللهيبي" التهنئة للطالبة "السريع" ولأسرتها ومدرستها؛ مشيدًا بجهود مديرة إدارة نشاط الطالبات، ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي، وفريق عملها، على توفير كل الظروف الملائمة للطالبة؛ لتمثيل المملكة خير تمثيل، ومقدمًا التهنئة كذلك لمكتب التعليم بغرب الطائف الذي تتبع له مدرسة الطالبة.