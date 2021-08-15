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الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير

يأتي تنوّع المنتجات بناءً على اختلاف تضاريس المنطقة

لم تعد الهدايا التذكارية التي يصطحبها زائر منطقة عسير خلال فصل الصيف تقتصر على الملابس التراثية أو التذكارات التي تمثّل تاريخ وحضارة وفنون المكان، فقد دخلت الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة ضمن الخيارات المفضلة للمصطافين، لتكون ضمن الهدايا التي تقدّم لأقاربهم وأصدقائهم في المناطق الأخرى.

وتتميز مزارع عسير خلال فصل الصيف بإنتاج أنواع مميزة من الفواكه من أبرزها "التين، والرمان، والبرشومي، والعنب، والخوخ، والفركس"، حيث يأتي تنوّع المنتجات بناءً على اختلاف تضاريس المنطقة، ما يجعلها أراضي خصبة تستوفي شروط النمو المثالي لعديد من أنواع المنتجات الزراعية على مدار العام.

وتشكّل الفواكه الموسمية عامل جذب لشرائح المجتمع الذين ينتظرون مواسم الإنتاج، التي تشهدها عسير على مدار العام، إضافة إلى التجار والمستثمرين في مجالات المنتجات الزراعية.

ويؤكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني؛ أثر إنتاج المواسم الزراعية في دعم اقتصاد المنطقة، لافتاً إلى أهمية انعكاس ذلك على دعم المنتجات للسوق المحلي، في ظل المسافات الطويلة، التي تقطعها المنتجات الزراعية المستوردة وتكلفتها الباهظة، إضافة إلى المواد الحافظة التي تفقد تلك المنتجات بريقها وفوائدها الصحية، مقارنة بما يزخر به الإنتاج المحلي من فوائد اقتصادية وصحية، أهمها تقليل البصمة الكربونية، واستدامة الإنتاج والاستثمار المحلي.

وتسهم المزارع الريفية في الجذب السياحي بمنطقة عسير، حيث أصبحت زيارة المزارع والتمتع بمشاهدة المدرجات الزراعية الغنية بالمنتجات الزراعية ضمن جداول زائري المنطقة، وتشكّل مزارع الرمان والعنب والتين الشوكي والخوخ والفراولة وغيرها من المنتجات محطات سياحية على خريطة السياحة في المنطقة.

وتبلغ المساحة الكلية المزروعة في عسير حسب مسوحات مشروع التركيبة المحصولية لعام 2020 نحو 17405,7 هكتار، وذلك ما يعادل نحو 0.9% من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في المملكة بشكل عام، كما تقدّر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة عسير بنحو 748643 هكتاراً، لتمثل 2.4% من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على مستوى المملكة أيضاً.

وفي إحصائيات الإنتاج الزراعي المحلي لبعض المنتجات الزراعية المختارة عام 1441 هـ، تصدّر محصول الفواكه المركز الأول على مستوى عسير من حيث كمية الإنتاج، الذي بلغ نحو 110,86 ألف طن، ويتبع ذلك محصول الخضراوات المكشوفة، التي تم تقدير إنتاجها بنحو 39,16 ألف طن، وفي المركز الثالث يأتي محصول الخضراوات المحمية بإنتاج يقدر بنحو 35,74 ألف طن، ثم محصول الحبوب بما يقارب 19,41 ألف طن، وأخيراً محاصيل الأعلاف بإنتاج ما يقارب 6221,9 طناً.

يُذكر أن تسويق المنتجات الزراعية في عسير أسهم في توفير فرص عمل في بيع المنتجات والعناية بها، إضافة إلى فرص أخرى في مجالات التغليف والتنظيف والتوصيل، من خلال الشركات والمؤسسات المهتمة بالبيئة والزراعة والسياحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير
سبق

لم تعد الهدايا التذكارية التي يصطحبها زائر منطقة عسير خلال فصل الصيف تقتصر على الملابس التراثية أو التذكارات التي تمثّل تاريخ وحضارة وفنون المكان، فقد دخلت الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة ضمن الخيارات المفضلة للمصطافين، لتكون ضمن الهدايا التي تقدّم لأقاربهم وأصدقائهم في المناطق الأخرى.

وتتميز مزارع عسير خلال فصل الصيف بإنتاج أنواع مميزة من الفواكه من أبرزها "التين، والرمان، والبرشومي، والعنب، والخوخ، والفركس"، حيث يأتي تنوّع المنتجات بناءً على اختلاف تضاريس المنطقة، ما يجعلها أراضي خصبة تستوفي شروط النمو المثالي لعديد من أنواع المنتجات الزراعية على مدار العام.

وتشكّل الفواكه الموسمية عامل جذب لشرائح المجتمع الذين ينتظرون مواسم الإنتاج، التي تشهدها عسير على مدار العام، إضافة إلى التجار والمستثمرين في مجالات المنتجات الزراعية.

ويؤكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني؛ أثر إنتاج المواسم الزراعية في دعم اقتصاد المنطقة، لافتاً إلى أهمية انعكاس ذلك على دعم المنتجات للسوق المحلي، في ظل المسافات الطويلة، التي تقطعها المنتجات الزراعية المستوردة وتكلفتها الباهظة، إضافة إلى المواد الحافظة التي تفقد تلك المنتجات بريقها وفوائدها الصحية، مقارنة بما يزخر به الإنتاج المحلي من فوائد اقتصادية وصحية، أهمها تقليل البصمة الكربونية، واستدامة الإنتاج والاستثمار المحلي.

وتسهم المزارع الريفية في الجذب السياحي بمنطقة عسير، حيث أصبحت زيارة المزارع والتمتع بمشاهدة المدرجات الزراعية الغنية بالمنتجات الزراعية ضمن جداول زائري المنطقة، وتشكّل مزارع الرمان والعنب والتين الشوكي والخوخ والفراولة وغيرها من المنتجات محطات سياحية على خريطة السياحة في المنطقة.

وتبلغ المساحة الكلية المزروعة في عسير حسب مسوحات مشروع التركيبة المحصولية لعام 2020 نحو 17405,7 هكتار، وذلك ما يعادل نحو 0.9% من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في المملكة بشكل عام، كما تقدّر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة عسير بنحو 748643 هكتاراً، لتمثل 2.4% من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على مستوى المملكة أيضاً.

وفي إحصائيات الإنتاج الزراعي المحلي لبعض المنتجات الزراعية المختارة عام 1441 هـ، تصدّر محصول الفواكه المركز الأول على مستوى عسير من حيث كمية الإنتاج، الذي بلغ نحو 110,86 ألف طن، ويتبع ذلك محصول الخضراوات المكشوفة، التي تم تقدير إنتاجها بنحو 39,16 ألف طن، وفي المركز الثالث يأتي محصول الخضراوات المحمية بإنتاج يقدر بنحو 35,74 ألف طن، ثم محصول الحبوب بما يقارب 19,41 ألف طن، وأخيراً محاصيل الأعلاف بإنتاج ما يقارب 6221,9 طناً.

يُذكر أن تسويق المنتجات الزراعية في عسير أسهم في توفير فرص عمل في بيع المنتجات والعناية بها، إضافة إلى فرص أخرى في مجالات التغليف والتنظيف والتوصيل، من خلال الشركات والمؤسسات المهتمة بالبيئة والزراعة والسياحة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
12:21 PM

الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير

يأتي تنوّع المنتجات بناءً على اختلاف تضاريس المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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لم تعد الهدايا التذكارية التي يصطحبها زائر منطقة عسير خلال فصل الصيف تقتصر على الملابس التراثية أو التذكارات التي تمثّل تاريخ وحضارة وفنون المكان، فقد دخلت الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة ضمن الخيارات المفضلة للمصطافين، لتكون ضمن الهدايا التي تقدّم لأقاربهم وأصدقائهم في المناطق الأخرى.

وتتميز مزارع عسير خلال فصل الصيف بإنتاج أنواع مميزة من الفواكه من أبرزها "التين، والرمان، والبرشومي، والعنب، والخوخ، والفركس"، حيث يأتي تنوّع المنتجات بناءً على اختلاف تضاريس المنطقة، ما يجعلها أراضي خصبة تستوفي شروط النمو المثالي لعديد من أنواع المنتجات الزراعية على مدار العام.

وتشكّل الفواكه الموسمية عامل جذب لشرائح المجتمع الذين ينتظرون مواسم الإنتاج، التي تشهدها عسير على مدار العام، إضافة إلى التجار والمستثمرين في مجالات المنتجات الزراعية.

ويؤكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني؛ أثر إنتاج المواسم الزراعية في دعم اقتصاد المنطقة، لافتاً إلى أهمية انعكاس ذلك على دعم المنتجات للسوق المحلي، في ظل المسافات الطويلة، التي تقطعها المنتجات الزراعية المستوردة وتكلفتها الباهظة، إضافة إلى المواد الحافظة التي تفقد تلك المنتجات بريقها وفوائدها الصحية، مقارنة بما يزخر به الإنتاج المحلي من فوائد اقتصادية وصحية، أهمها تقليل البصمة الكربونية، واستدامة الإنتاج والاستثمار المحلي.

وتسهم المزارع الريفية في الجذب السياحي بمنطقة عسير، حيث أصبحت زيارة المزارع والتمتع بمشاهدة المدرجات الزراعية الغنية بالمنتجات الزراعية ضمن جداول زائري المنطقة، وتشكّل مزارع الرمان والعنب والتين الشوكي والخوخ والفراولة وغيرها من المنتجات محطات سياحية على خريطة السياحة في المنطقة.

وتبلغ المساحة الكلية المزروعة في عسير حسب مسوحات مشروع التركيبة المحصولية لعام 2020 نحو 17405,7 هكتار، وذلك ما يعادل نحو 0.9% من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في المملكة بشكل عام، كما تقدّر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة عسير بنحو 748643 هكتاراً، لتمثل 2.4% من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على مستوى المملكة أيضاً.

وفي إحصائيات الإنتاج الزراعي المحلي لبعض المنتجات الزراعية المختارة عام 1441 هـ، تصدّر محصول الفواكه المركز الأول على مستوى عسير من حيث كمية الإنتاج، الذي بلغ نحو 110,86 ألف طن، ويتبع ذلك محصول الخضراوات المكشوفة، التي تم تقدير إنتاجها بنحو 39,16 ألف طن، وفي المركز الثالث يأتي محصول الخضراوات المحمية بإنتاج يقدر بنحو 35,74 ألف طن، ثم محصول الحبوب بما يقارب 19,41 ألف طن، وأخيراً محاصيل الأعلاف بإنتاج ما يقارب 6221,9 طناً.

يُذكر أن تسويق المنتجات الزراعية في عسير أسهم في توفير فرص عمل في بيع المنتجات والعناية بها، إضافة إلى فرص أخرى في مجالات التغليف والتنظيف والتوصيل، من خلال الشركات والمؤسسات المهتمة بالبيئة والزراعة والسياحة.

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