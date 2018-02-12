مستشفى النور التخصصي بمكة يدشن المؤتمر العاشر للمختبرات الطبية

يستمر 3 أيام ويناقش التحاليل المستخدمة في تشخيص الحالات المرضية

دشنت إدارة مستشفى النور التخصصي ممثلة بقسم المختبر وبنك المؤتمر العاشر في مقر مركز التدريب والتعليم بالمستشفى تحت رعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم خوقير ومساعد للصحة العامة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشد علي.

وقال رئيس قسم المختبر وبنك الدم الدكتور خالد القثامي: إن المؤتمر العاشر للمختبرات الطبية يناقش خلال ثلاثة أيام أهم المستجدّات في تخصصات المختبرات الطبية، بمشاركة نخبة من المتحدّثين من مختلف القطاعات الصحية بالمملكة، وبدعم ورعاية من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف "القثامي" أن المؤتمر يركز على عددٍ من المحاور وهي مناقشة التحاليل الطبية التي تستخدم في تشخيص الحالات المرضية ومدى توافقها الفعلي مع حالة المريض والتعرف على أحدث الطرق أو التحاليل التي تساعد الأطباء المعالجين وأطباء المختبرات في التشخيص الدقيق للأمراض.

من جانب آخر، أكد مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني فيها أن مؤتمر النور العاشر للمختبرات الطبية يأتي ضمن سلسلة متواصلة من المؤتمرات السنوية التي ينظمها المستشفى.

وأشار الجهني إلى أن المؤتمر يهدف إلى الإتقان في العمل ومعرفة كل ما هو جديد في أثر الجودة وسرعة إخراج النتائج المخبرية وموافقتها للمواصفات العالمية للمختبرات وبنوك الدم مما لها الأثر البالغ في تشخيص الأطباء للحالات المرضية.

وأفاد بأنه يحاضر في المؤتمر محاضرون واستشاريون وأطباء من القطاعات الصحية والجامعات والمتخصصون في هذا المجال إضافة إلى عددٍ من الشركات ويقدم خلاله ورقة بحثية.

بعد ذلك ألقى مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم خوقير نيابة عن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير كلمة أكد فيها أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات ونشكر إدارة مستشفى النور ممثلة بقسم المختبر وبنك الدم على التنظيم الرائع والذي يناقش آخر المستجدات في المختبرات الطبية وما توصلت إلية التقنية الحديثة وما توصل إليه العلم في إدارة وجودة المختبرات الطبية وما يستجد حيالها من أبحاث ودراسات.





في ختام المؤتمر تم توزيع الدروع التذكارية للمشاركين في المؤتمر.