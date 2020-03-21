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إيطاليا: 550 حالة وفاة جديدة بإقليم لومبارديا بسبب فيروس "كورونا"

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا عن تسجيلها نحو 550 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين تأكيدهم اليوم السبت 546 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال يوم، وارتفاع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 3095.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا: 550 حالة وفاة جديدة بإقليم لومبارديا بسبب فيروس "كورونا"
سبق

أعلنت سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا عن تسجيلها نحو 550 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين تأكيدهم اليوم السبت 546 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال يوم، وارتفاع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 3095.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
07:29 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:41 PM

إيطاليا: 550 حالة وفاة جديدة بإقليم لومبارديا بسبب فيروس "كورونا"

خلال الساعات الـ24 الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,218

أعلنت سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا عن تسجيلها نحو 550 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين تأكيدهم اليوم السبت 546 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال يوم، وارتفاع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 3095.

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