النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط

"بومبيو" قال: تقييمنا استند إلى معلومات استخبارية ونوع الأسلحة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان صباح اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".

وأفاد الوزير الأمريكي بأن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة، والأسلوب المتطور للهجمات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط
سبق

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان صباح اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".

وأفاد الوزير الأمريكي بأن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة، والأسلوب المتطور للهجمات.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:11 PM

أمريكا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط

"بومبيو" قال: تقييمنا استند إلى معلومات استخبارية ونوع الأسلحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
5,556

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان صباح اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".

وأفاد الوزير الأمريكي بأن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة، والأسلوب المتطور للهجمات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,687
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,519
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,452
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,316

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة