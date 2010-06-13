وأفاد الوزير الأمريكي بأن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة، والأسلوب المتطور للهجمات.

ونقلت "رويترز" عن "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان صباح اليوم (الخميس).

أمريكا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-13 اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان صباح اليوم (الخميس). ونقلت "رويترز" عن "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان". وأفاد الوزير الأمريكي بأن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة، والأسلوب المتطور للهجمات.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 10:11 PM

أمريكا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط "بومبيو" قال: تقييمنا استند إلى معلومات استخبارية ونوع الأسلحة





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اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان صباح اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".

وأفاد الوزير الأمريكي بأن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة، والأسلوب المتطور للهجمات.