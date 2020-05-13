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الزميل "عجيبي" ينال الماجستير في العلاقات العامة

حصل الزميل الإعلامي حسين بن علي العجيبي، المصور الخاص لأمير منطقة الرياض، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، بدرجة تخصص العلاقات العامة، من كلية الاتصال والإعلام.

"سبق" بدورها تهنئ الزميل حسين، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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الزميل "عجيبي" ينال الماجستير في العلاقات العامة
سبق

حصل الزميل الإعلامي حسين بن علي العجيبي، المصور الخاص لأمير منطقة الرياض، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، بدرجة تخصص العلاقات العامة، من كلية الاتصال والإعلام.

"سبق" بدورها تهنئ الزميل حسين، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:47 PM

الزميل "عجيبي" ينال الماجستير في العلاقات العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الزميل الإعلامي حسين بن علي العجيبي، المصور الخاص لأمير منطقة الرياض، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، بدرجة تخصص العلاقات العامة، من كلية الاتصال والإعلام.

"سبق" بدورها تهنئ الزميل حسين، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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