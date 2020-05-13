الزميل "عجيبي" ينال الماجستير في العلاقات العامة

حصل الزميل الإعلامي حسين بن علي العجيبي، المصور الخاص لأمير منطقة الرياض، على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، بدرجة تخصص العلاقات العامة، من كلية الاتصال والإعلام.

"سبق" بدورها تهنئ الزميل حسين، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.