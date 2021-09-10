سجلت ليبيا خلال، الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة .
وأوضح المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 322 ألفا و487 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4410 وفيات.
في يوم واحد.. ليبيا تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
سجلت ليبيا خلال، الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة .
وأوضح المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 322 ألفا و487 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4410 وفيات.
سجلت ليبيا خلال، الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة .
في يوم واحد.. ليبيا تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
سجلت ليبيا خلال، الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة .
وأوضح المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 322 ألفا و487 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4410 وفيات.