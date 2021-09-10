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في يوم واحد..  ليبيا تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

سجلت ليبيا خلال، الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة .
وأوضح المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 322 ألفا و487 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4410 وفيات.

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في يوم واحد..  ليبيا تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
سبق

سجلت ليبيا خلال، الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة .
وأوضح المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 322 ألفا و487 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4410 وفيات.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
04:40 PM

في يوم واحد..  ليبيا تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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سجلت ليبيا خلال، الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة .
وأوضح المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 322 ألفا و487 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4410 وفيات.

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