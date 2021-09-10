في يوم واحد.. ليبيا تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

سجلت ليبيا خلال، الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة .

وأوضح المركز الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 322 ألفا و487 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4410 وفيات.