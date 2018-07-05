احتفل مساء أمس إمام المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة بزواج ابنه “عبدالعزيز بإحدى قاعات الأفراح بجدة بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين ورجال الأعمال والمسؤولين، فضلاً عن أهالي وأصدقاء العروسين.
الشيخ بندر بليلة يحتفل بزواج نجله بجدة
احتفل مساء أمس إمام المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة بزواج ابنه “عبدالعزيز بإحدى قاعات الأفراح بجدة بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين ورجال الأعمال والمسؤولين، فضلاً عن أهالي وأصدقاء العروسين.
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الشيخ بندر بليلة يحتفل بزواج نجله بجدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-05
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
10:10 PM
الشيخ بندر بليلة يحتفل بزواج نجله بجدة
احتفل مساء أمس إمام المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة بزواج ابنه “عبدالعزيز بإحدى قاعات الأفراح بجدة بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين ورجال الأعمال والمسؤولين، فضلاً عن أهالي وأصدقاء العروسين.
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