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براعم الأخضر يستمعون لنصائح روبيرتو كارلوس ومدير أكاديمية برشلونة

ضمن برنامج كرة القدم من أجل الصداقة

شارك لاعبو المنتخب السعودي (تحت 14 عاماً) لكرة القدم، فراس رباط، وطلال الشبيلي، وعبدالإله فلاته، وعبدالسلام برناوي، في تدريبات ومباريات افتراضية، وذلك خلال مشاركة المنتخب الوطني للبراعم في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة"، والذي يقام على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول الإنجليزيين ويستمر حتى يوم الأحد المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحضر المدرب الوطني محمد أمين حيدر والطبيب مجاهد خوجه اليوم الخميس المؤتمر الصحفي والمحاضرة التي قدمها لاعب المنتخب البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس عن اللاعب الناشئ، إلى جانب حضور رئيس أكاديمية برشلونة ميكيل بويج، ومدرب المنتخب الأسترالي تحت 23 عاماً جوزيف جامباو، ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد الروسي أليكسي سميرتين.

كما شارك الوفد السعودي في محاضرات مختلفة تمحورت حول الطـرق التدريبية وكيفية تطبيق القيم التسع لكرة القدم. ويواصل لاعبو الأخضر المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبرنامج ومن المقرر أن يتدرب المشاركون في المعسكر على المهارات الرياضية والإنسانية المختلفة بإشراف رياضيين وصحفيين ومدربين أكفاء.

يذكر أن البرنامج يحظى بمشاركة 800 لاعب يمثلون 54 دولة يحتفلون باليوم العالمي لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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براعم الأخضر يستمعون لنصائح روبيرتو كارلوس ومدير أكاديمية برشلونة
سبق

شارك لاعبو المنتخب السعودي (تحت 14 عاماً) لكرة القدم، فراس رباط، وطلال الشبيلي، وعبدالإله فلاته، وعبدالسلام برناوي، في تدريبات ومباريات افتراضية، وذلك خلال مشاركة المنتخب الوطني للبراعم في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة"، والذي يقام على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول الإنجليزيين ويستمر حتى يوم الأحد المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحضر المدرب الوطني محمد أمين حيدر والطبيب مجاهد خوجه اليوم الخميس المؤتمر الصحفي والمحاضرة التي قدمها لاعب المنتخب البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس عن اللاعب الناشئ، إلى جانب حضور رئيس أكاديمية برشلونة ميكيل بويج، ومدرب المنتخب الأسترالي تحت 23 عاماً جوزيف جامباو، ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد الروسي أليكسي سميرتين.

كما شارك الوفد السعودي في محاضرات مختلفة تمحورت حول الطـرق التدريبية وكيفية تطبيق القيم التسع لكرة القدم. ويواصل لاعبو الأخضر المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبرنامج ومن المقرر أن يتدرب المشاركون في المعسكر على المهارات الرياضية والإنسانية المختلفة بإشراف رياضيين وصحفيين ومدربين أكفاء.

يذكر أن البرنامج يحظى بمشاركة 800 لاعب يمثلون 54 دولة يحتفلون باليوم العالمي لكرة القدم.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:54 PM

براعم الأخضر يستمعون لنصائح روبيرتو كارلوس ومدير أكاديمية برشلونة

ضمن برنامج كرة القدم من أجل الصداقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك لاعبو المنتخب السعودي (تحت 14 عاماً) لكرة القدم، فراس رباط، وطلال الشبيلي، وعبدالإله فلاته، وعبدالسلام برناوي، في تدريبات ومباريات افتراضية، وذلك خلال مشاركة المنتخب الوطني للبراعم في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة"، والذي يقام على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول الإنجليزيين ويستمر حتى يوم الأحد المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحضر المدرب الوطني محمد أمين حيدر والطبيب مجاهد خوجه اليوم الخميس المؤتمر الصحفي والمحاضرة التي قدمها لاعب المنتخب البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس عن اللاعب الناشئ، إلى جانب حضور رئيس أكاديمية برشلونة ميكيل بويج، ومدرب المنتخب الأسترالي تحت 23 عاماً جوزيف جامباو، ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد الروسي أليكسي سميرتين.

كما شارك الوفد السعودي في محاضرات مختلفة تمحورت حول الطـرق التدريبية وكيفية تطبيق القيم التسع لكرة القدم. ويواصل لاعبو الأخضر المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبرنامج ومن المقرر أن يتدرب المشاركون في المعسكر على المهارات الرياضية والإنسانية المختلفة بإشراف رياضيين وصحفيين ومدربين أكفاء.

يذكر أن البرنامج يحظى بمشاركة 800 لاعب يمثلون 54 دولة يحتفلون باليوم العالمي لكرة القدم.

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