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رئيس الإعلام بـ"الشؤون الإسلامية": مرتادو بيوت الله على درجة عالية من الوعي

"المرشد": أكثر من 4000 مراقب يقومون بجولات للمساجد لرصد الاحترازات

أكد رئيس الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد أن الوزارة حريصة كل الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله وتلزمهم بتطبيق جميع الإجراءات التي تحفظ لهم سلامتهم، مؤكداً أن مرتادي بيوت الله عز وجل على درجة عالية من الوعي ومتابعة التعليمات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تصريح له على قناة الإخبارية، أوضح من خلاله أنه منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية أصدرت الوزارة بتوجيه من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ العديد من التعاميم التي تنص وتؤكد على ضرورة أخذ الاحتياطات مثل السجادة والكمامة والتباعد وأيضاً كان هناك العديد من التعاميم مثل إلغاء المحاضرات وتحويلها إلى محاضرات عن بعد والعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق سلامة مرتادي بيوت الله عز وجل.

وأوضح "المرشد" أن لدى الوزارة أكثر من 4000 مراقب يقومون بجولات بشكل يومي، ويتم رصد وتسجيل التجاوزات والمخالفات والتواصل مع الجهات المعنية، الوزارة حريصة بشكل كبير على هذا الأمر، وتم إغلاق 57 مسجداً وفتح 44 خلال ستة أيام، هذه طبعاً تعتبر نسبة بسيطة أو نسبة ضئيلة ولله الحمد مقارنة بالعدد الإجمالي للمساجد الذي يصل تقريباً إلى أكثر من 90 ألف مسجد خلاف المساجد التي تم افتتاحها بشكل مؤقت لتخفيف الازدحام في صلاة الجمع.

وشدد "المرشد" في ختام تصريحه على الأخذ بنصيحة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عندما أكد مراراً وتكراراً أنه يجب على المصلين أن لا يتهاونوا في الإجراءات الاحترازية، وأن لا يكونوا سبباً في إغلاق المساجد.

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رئيس الإعلام بـ"الشؤون الإسلامية": مرتادو بيوت الله على درجة عالية من الوعي
سبق

أكد رئيس الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد أن الوزارة حريصة كل الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله وتلزمهم بتطبيق جميع الإجراءات التي تحفظ لهم سلامتهم، مؤكداً أن مرتادي بيوت الله عز وجل على درجة عالية من الوعي ومتابعة التعليمات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تصريح له على قناة الإخبارية، أوضح من خلاله أنه منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية أصدرت الوزارة بتوجيه من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ العديد من التعاميم التي تنص وتؤكد على ضرورة أخذ الاحتياطات مثل السجادة والكمامة والتباعد وأيضاً كان هناك العديد من التعاميم مثل إلغاء المحاضرات وتحويلها إلى محاضرات عن بعد والعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق سلامة مرتادي بيوت الله عز وجل.

وأوضح "المرشد" أن لدى الوزارة أكثر من 4000 مراقب يقومون بجولات بشكل يومي، ويتم رصد وتسجيل التجاوزات والمخالفات والتواصل مع الجهات المعنية، الوزارة حريصة بشكل كبير على هذا الأمر، وتم إغلاق 57 مسجداً وفتح 44 خلال ستة أيام، هذه طبعاً تعتبر نسبة بسيطة أو نسبة ضئيلة ولله الحمد مقارنة بالعدد الإجمالي للمساجد الذي يصل تقريباً إلى أكثر من 90 ألف مسجد خلاف المساجد التي تم افتتاحها بشكل مؤقت لتخفيف الازدحام في صلاة الجمع.

وشدد "المرشد" في ختام تصريحه على الأخذ بنصيحة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عندما أكد مراراً وتكراراً أنه يجب على المصلين أن لا يتهاونوا في الإجراءات الاحترازية، وأن لا يكونوا سبباً في إغلاق المساجد.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:27 AM

رئيس الإعلام بـ"الشؤون الإسلامية": مرتادو بيوت الله على درجة عالية من الوعي

"المرشد": أكثر من 4000 مراقب يقومون بجولات للمساجد لرصد الاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد أن الوزارة حريصة كل الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله وتلزمهم بتطبيق جميع الإجراءات التي تحفظ لهم سلامتهم، مؤكداً أن مرتادي بيوت الله عز وجل على درجة عالية من الوعي ومتابعة التعليمات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تصريح له على قناة الإخبارية، أوضح من خلاله أنه منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية أصدرت الوزارة بتوجيه من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ العديد من التعاميم التي تنص وتؤكد على ضرورة أخذ الاحتياطات مثل السجادة والكمامة والتباعد وأيضاً كان هناك العديد من التعاميم مثل إلغاء المحاضرات وتحويلها إلى محاضرات عن بعد والعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق سلامة مرتادي بيوت الله عز وجل.

وأوضح "المرشد" أن لدى الوزارة أكثر من 4000 مراقب يقومون بجولات بشكل يومي، ويتم رصد وتسجيل التجاوزات والمخالفات والتواصل مع الجهات المعنية، الوزارة حريصة بشكل كبير على هذا الأمر، وتم إغلاق 57 مسجداً وفتح 44 خلال ستة أيام، هذه طبعاً تعتبر نسبة بسيطة أو نسبة ضئيلة ولله الحمد مقارنة بالعدد الإجمالي للمساجد الذي يصل تقريباً إلى أكثر من 90 ألف مسجد خلاف المساجد التي تم افتتاحها بشكل مؤقت لتخفيف الازدحام في صلاة الجمع.

وشدد "المرشد" في ختام تصريحه على الأخذ بنصيحة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عندما أكد مراراً وتكراراً أنه يجب على المصلين أن لا يتهاونوا في الإجراءات الاحترازية، وأن لا يكونوا سبباً في إغلاق المساجد.

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