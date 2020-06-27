خلال أربعة أيام.. الصين تسجل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا

بعد ظهور المرض مجدّداً في العاصمة بكين

أعلنت الصين اليوم السبت، تسجيل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أربعة أيام، وذلك بعد ظهور المرض مجدّداً في العاصمة بكين.

وكشفت اللجنة الوطنية للصحة عن رصد 21 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيس للصين خلال يوم الجمعة مقابل 13 حالة في اليوم السابق لتصبح أكبر حصيلة منذ يوم الإثنين.

وسجلت بكين وحدها 17 إصابة جديدة مؤكدة، أمس الجمعة، مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83483 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً منذ منتصف مايو عند 4634.