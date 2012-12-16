"لا للتنمر".. محاضرة توعوية بمستشفى أبها للولادة والأطفال

ضمن البرنامج الوطني للوقاية من العنف بين الأقران في المدارس

انطلاقًا من دور برنامج الأمان الأسري الوطني بالقيام بالمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الأمان الأسري وزيادة الوعي، نظّم مستشفى أبها للولادة والأطفال محاضرة بعنوان (لا للتنمر)، وهو برنامج وقائي وطني، يهدف إلى الوقاية من العنف بين الأقران في المدارس.

ألقت المحاضرة الدكتورة بثينة محمد غزالي، واستفاد منها عدد من موظفي المستشفى من ممارسين صحيين وإداريين من مختلف التخصصات.