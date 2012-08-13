"سيف ومليون ريال" للمالك الأكثر نقاطًا في "مهرجان ولي العهد للهجن"

ينطلق الخميس المقبل ويستمر شهرًا

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، عن جائزة "سيف ومليون ريال" لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا.

وتحتسب النقاط في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي، على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100 %.

ويجب على المشارك تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، مع أحقية المالك في إضافة من صلة القرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان؛ للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في تلك الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

ومع قرب انطلاق أشواط سباقات الهجن التنشيطية بميدان الطائف يوم الخميس المقبل؛ من المؤكد أن يضيف إعلان الاتحاد السعودي للهجن عن الجائزة أهمية كبيرة لكل شوط من أشواط سباقات المهرجان بالنسبة لملاك الهجن والمضمرين.

ويهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف لأن يكون له عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع.

وسوف تنطلق سباقات مهرجان ولي العهد للهجن يوم الخميس المقبل 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م وتستمر حتى يوم الجمعة 15 من المحرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.