"هندي" لـ"سبق": رمضان فلكيًا يوافق 24 إبريل.. وسيكون في فصل الربيع

يحل في ظروفٍ استثنائية سببها "كورونا"

أكد لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي، أن الحسابات الفلكية المُساعدة للترائي تشير إلى أن ولادة الهلال ستكون الساعة 5:27 فجر الخميس 30 شعبان حسب تقويم أم القرى 23 إبريل، وهذا يعني غروب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان قبل ولادة الهلال وغروب القمر قبل الشمس؛ لذا سيكون من المستحيل رؤيته في جميع أنحاء العالم.

وقال "هندي": "وفق القواعد الشرعية عند تعذر رؤية الهلال بعد غروب اليوم التاسع والعشرين نتم الشهر ثلاثين يومًا، لذلك سيوافق -بإذن الله- غرة رمضان في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 24 إبريل، حيث يبدأ بيوم الجمعة، وسيكون هناك خمس جُمع في الشهر الكريم الذي سنكمل أيضًا عدته ثلاثين يومًا -إن شاء الله-".

وبيّن الفلكي "هندي" أن هذا سيكون متبعًا في جميع الدول التي بدأت شهر شعبان يوم 25 مارس مثل السعودية، بينما الدول التي بدأت شعبان يوم 26 مارس ستختلف بين الدول التي تعتمد على الرؤية والدول التي تعتمد على حساب إمكانية الرؤية، فتبدأ الدول التي تعتمد على الحساب رمضان يوم الجمعة، بينما الدول الأخرى التي تعتمد على الرؤية ستبدأ رمضان يوم السبت 25 إبريل؛ وذلك لأن يوم الخميس ستكون ليلة الشك بالنسبة لهم.

ولفت إلى أن رمضان يعد العام الحالي، الثالث الذي يحل كاملاً في فصل الربيع، ويستمر ذلك حتى عام 1445هـ عندما سيبدأ رمضان في فصل الشتاء.