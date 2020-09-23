اليوم الوطني الـ90.. "حركية" تكشف عن إنجازاتها بلغة الأرقام

خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان" كان أول رئيس فخري لها

حظيت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" باهتمام وحرص القيادة منذ أن رأت النور قبل نحو 14 عاماً، حتى أصبح يشار إليها بالبنان، في ظل ما تقدمه من عناية ورعاية وأعمال ومبادرات وإنجازات تفوق التوقعات وترتقي إلى تطلعات المستفيدين.

وقد اكتسبت "حركية" ثقة الداعمين ورجال الأعمال لدعم المشاريع النوعية لذوي الإعاقة الحركية، خاصة أنها تسعى للمحافظة على حقوق المعاقين التي كفلتها الدولة لهم، ولتحقيق الدمج في المجتمع، لكي يمكن المعاق من خدمة وطنه والمساهمة في تنميته.

جاء ذلك في ظل كون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو أول رئيس فخري للجمعية عندما كان أميراً لمنطقة الرياض وتعهدها برعايته، واحتضنها بأبوته وحنوه المعهود، وتوالى على الرئاسة الفخرية لحركية رجال أكفاء على قدر المسؤولية إلى أن حظيت برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وهي تضم في عضويتها كوكبة من رجال الأعمال والأساتذة ويترأس مجلس إدارتها المهندس ناصر بن محمد المطوع.

في ظل الحالة الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، قدمت "حركية" إعانات لـ 90 مستفيدا ومستفيدة خلال العام الماضي 2019، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الزواج منذ انطلاقته 1396 عريسا وعروسة. وعدد 9 حفلات زواج جماعي.

وقد افتتح الأمير "فيصل" مؤخراً برنامج "توافق" الذي أطلقته حركية لتمكين ذوي الإعاقة من البحث عن شريك الحياة، من خلال عملية ربــــط عـــالية الخصوصية والسرية التامة عــبــر قاعـدة بيانات منـــ تقاة برعـــاية يتم عرضها للمستفيدين المسجلين عبر منصة توافق الإلكترونية.

وتحتوي منصة "توافق" على مجموعة من الخدمات كالتدريب والتأهيل وورش العمل، إضافة إلى التوعية والتثقيف والاستشارات الأسرية والزوجية. حيث من المقرر أن يقام خلال العام الأول من البرنامج 32 دورة وورشة عمل، يستفيد منها 600 معاقاً ومعاقة، إضافة إلى البرامج التوعوية المكثفة التي تخدم هذه الفئة بشكل أكبر وأكثر فاعلية.

وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج المساعدة على الإنجاب خلال العام المنصرم 80 مستفيداً ومستفيدة، ليصل إجمالي من تم مساعدتهم خلال مسيرة حركية 572 معاقاً ومعاقة.

وقامت حركية بصيانة الكراسي لـ 3705 معاقا ومعاقة خلال العام الماضي، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الخدمة منذ نشأت البرنامج 11.500 مستفيد ومستفيدة.

وأقرت "حركية" ضمن برامجها السنوية برنامج "نقل ذوي الإعاقة الحركية"، لتوفير سيارات مجهــــزة تراعــــي خصوصيتهــــم واحتياجهم، من خلال تجهيز سيارات مخصصة مزودة برافعات "هيدروليكية" ومنحت الأولوية في النقل لمراجعي المستشفيات وقطاع التعليم.

وأبرمت "حركية" شراكة مع شركة (كريم) لاستخدام تطبيقات توجيه المركبات في استخدام التقنية لطلب السيارات.. وقامت خلال عام 2019 بتنفيذ 27.088 رحلة نقل، ليصل إجمالي رحلات النقل منذ انطلاقة المشروع 49.088 رحلة.

كما أطلقت مشروع الوقف الخيري لحج ذوي الإعاقة الحركية للكبار، بتكلفة بلغت 15 مليون ريال، وقامت "حركية" بتفويج 270 معاقاً ومعاقة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج 1480 حاجا وحاجة خلال 7 مواسم.

وأنشأت "حركية" برنامج التأهيل العلاجي من خلال التعاقد مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية. حيث اشتمل البرنامج على العلاج الطبيعي، وتدريبات التوازن الحركي، وتقوية العضلات، والبرامج الصحية كشف (النظر والأسنان والعيون) إضافة إلى التحاليل الطبية، والتدريبات الرياضية.

وتبلغ تكلفة الدورة التأهيلية المكوًنة من 12 جلسة علاجية 2400 ريال، وبلغ عدد المستفيدين من التأهيل العلاجي للعام الماضي 403 معاقين ومعاقات، ليصل إجمالي من استفادوا من هذه الخدمة 4531 مستفيدا ومستفيدة منذ انطلاقة البرامج.

وأقرت حركية برنامج الملتقى الشهري وبلغ عدد المستفيدين خلال العام المنصرم من هذا البرنامج 1233 معاقاً ومعاقة، ليصل إجمالي المشاركين في الملتقى الشهري من الجنسين.