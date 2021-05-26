الجموع تشيّع شهيدَي الواجب "الجبرين" و"المسطح" بحائل

استشهدا أثناء أدائهما واجبهما لإنقاذ المواطنين بسيول العارض

استقبلت حائل أمس، شهيدَي الواجب النقيب عادل بن علوان الجبرين؛ والعريف مفرح بن بريكان المسطح الشمري؛ بعد استشهادهما غرقاً في أثناء أدائهما واجبهما لإنقاذ المواطنين بمركز شني إثر السيول القوية التي وقعت أمس بالعارض.

ووصل جثمانا الشهيديْن إلى مطار حائل، وكان باستقبالهما العقيد إبراهيم الجمعاني؛ والعقيد بندر بن سعد الذيبان؛ والمقدم ثايب الشمري؛ وعدد من ضباط الحرس الوطني، وأهالي الشهداء.

من جهته، أدى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وجموع المصلين، صلاة الميت على الشهيديْن بعد صلاة العشاء أمس، بجامع برزان بمدينة حائل.

وعقب الصلاة، تلقى الأمير فيصل بن فهد؛ التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيدَي الواجب، ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، لأسرة وذوي الشهيدَين، معرباً عن تعازيه لذوي الشهيدَين، مؤكداً وقوفه معهم وأن المصاب مصاب الجميع، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

ونقل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء ركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني؛ تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لأسرتَي الشهيديْن، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيدين من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنيهما.

ورافق نائب أمير منطقة حائل، قائد لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز بالحرس الوطني بالقصيم اللواء محمد عواض الجعيد؛ ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد؛ ومديرو القطاعات الأمنية وعدد من المسؤولين.

من جهة أخرى، التقى وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ؛ اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء ركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني؛ الذي يزور المنطقة لنقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين.

وثمّن آل الشيخ؛ الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لذوي شهداء الواجب وإخلاص رجال الأمن وجنود الوطن، مؤكداً قوة اللحمة في هذا الوطن المبارك، مقدماً تعازيه لأسرتَي شهيدَي الواجب، داعياً الله بأن يتقبلهما بواسع رحمته وأن يسكنهما أعلى درجات الجنة.