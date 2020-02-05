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"مسام" ينتزع 1.581 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الخامس من يناير 2020م

زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2020م، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2.269 لغمًا مضادًّا للدبابات، وثماني عبوات ناسفة، و1.165 ذخيرة غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.581 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الخامس لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 127.483 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواءً بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

مشروع مسام لنزع الألغام اليمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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"مسام" ينتزع 1.581 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الخامس من يناير 2020م
سبق

تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2020م، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2.269 لغمًا مضادًّا للدبابات، وثماني عبوات ناسفة، و1.165 ذخيرة غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.581 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الخامس لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 127.483 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواءً بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
01:48 PM

"مسام" ينتزع 1.581 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الخامس من يناير 2020م

زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2020م، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2.269 لغمًا مضادًّا للدبابات، وثماني عبوات ناسفة، و1.165 ذخيرة غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1.581 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الخامس لهذا الشهر.

يُذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 127.483 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواءً بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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