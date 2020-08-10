بالأسماء.. التعليم توافق على إيفاد 62 معلماً للتدريس بالخارج

أصدر نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن العاصمي، قراراً بإيفاد 62 معلماً من تخصصات مختلفة، للتدريس في المدارس السعودية بالخارج.
وأضاف الدكتور العاصمي أن ذلك سيكون في 13 دولة، للعام الدراسي القادم 1442/1441 هجري.
أصدر نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن العاصمي، قراراً بإيفاد 62 معلماً من تخصصات مختلفة، للتدريس في المدارس السعودية بالخارج.
وأضاف الدكتور العاصمي أن ذلك سيكون في 13 دولة، للعام الدراسي القادم 1442/1441 هجري.
أصدر نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن العاصمي، قراراً بإيفاد 62 معلماً من تخصصات مختلفة، للتدريس في المدارس السعودية بالخارج.
وأضاف الدكتور العاصمي أن ذلك سيكون في 13 دولة، للعام الدراسي القادم 1442/1441 هجري.
أصدر نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن العاصمي، قراراً بإيفاد 62 معلماً من تخصصات مختلفة، للتدريس في المدارس السعودية بالخارج.
وأضاف الدكتور العاصمي أن ذلك سيكون في 13 دولة، للعام الدراسي القادم 1442/1441 هجري.