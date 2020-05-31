بريطانيا: تراجع ملموس في عدد ضحايا كورونا.. رصد 113 حالة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38489 حالة

سجلت بريطانيا تراجعًا ملموسًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ حيث أفادت إحصائية اليوم الأحد برصد 113 حالة جديدة مقابل 215 أمس السبت.



حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 113 شخصًا لتصل من 38376 إلى 38489 حالة.



وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، الذي شهد قبل ذلك قفزة حادة جديدة؛ حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 27 مايو 412 حالة، لينخفض هذا العدد لاحقًا إلى 377 في 28 مايو، و324 في 29 مايو، و215 في 30 مايو.