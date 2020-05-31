النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا: تراجع ملموس في عدد ضحايا كورونا.. رصد 113 حالة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38489 حالة

سجلت بريطانيا تراجعًا ملموسًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ حيث أفادت إحصائية اليوم الأحد برصد 113 حالة جديدة مقابل 215 أمس السبت.

حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 113 شخصًا لتصل من 38376 إلى 38489 حالة.

وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، الذي شهد قبل ذلك قفزة حادة جديدة؛ حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 27 مايو 412 حالة، لينخفض هذا العدد لاحقًا إلى 377 في 28 مايو، و324 في 29 مايو، و215 في 30 مايو.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا: تراجع ملموس في عدد ضحايا كورونا.. رصد 113 حالة جديدة
سبق

سجلت بريطانيا تراجعًا ملموسًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ حيث أفادت إحصائية اليوم الأحد برصد 113 حالة جديدة مقابل 215 أمس السبت.

حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 113 شخصًا لتصل من 38376 إلى 38489 حالة.

وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، الذي شهد قبل ذلك قفزة حادة جديدة؛ حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 27 مايو 412 حالة، لينخفض هذا العدد لاحقًا إلى 377 في 28 مايو، و324 في 29 مايو، و215 في 30 مايو.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:20 PM

بريطانيا: تراجع ملموس في عدد ضحايا كورونا.. رصد 113 حالة جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38489 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
417

سجلت بريطانيا تراجعًا ملموسًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ حيث أفادت إحصائية اليوم الأحد برصد 113 حالة جديدة مقابل 215 أمس السبت.

حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 113 شخصًا لتصل من 38376 إلى 38489 حالة.

وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، الذي شهد قبل ذلك قفزة حادة جديدة؛ حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 27 مايو 412 حالة، لينخفض هذا العدد لاحقًا إلى 377 في 28 مايو، و324 في 29 مايو، و215 في 30 مايو.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,673
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,006
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,985
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,751

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة