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لن ينفع الندم.. "أبو راشد" ينبه: عقوبة الإساءة عبر "تويتر" سجن وغرامة

قال: الاتهام عبر وسائل التواصل "جريمة" بغض النظر عن سبب النقاش

قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد: إن الإساءات من خلال الحديث عبر "المساحات" في "تويتر"، ينطبق عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوباته؛ من سجن أو غرامة أو كليهما؛ منبهًا الجميع لهذا الأمر.

وبيّن "أبو راشد" أن الاتهام، عبر وسائل التواصل، جريمةٌ معلوماتية بغضّ النظر إن كان بسبب نقاش رياضي أو بأي سبب كان؛ فهل يعرّض الإنسان نفسه لعقوبات قد تصل للسجن بسبب اختلاف في وجهات النظر، وقتها لن ينفع الندم.

ويأتي تعليق المحامي والمستشار الثانوي، بعد تداول مساحة بـ"تويتر" يظهر فيها إساءة أحد الأشخاص لأحد جماهير نادٍ عريق ومشهور بالمملكة.

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لن ينفع الندم.. "أبو راشد" ينبه: عقوبة الإساءة عبر "تويتر" سجن وغرامة
سبق

قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد: إن الإساءات من خلال الحديث عبر "المساحات" في "تويتر"، ينطبق عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوباته؛ من سجن أو غرامة أو كليهما؛ منبهًا الجميع لهذا الأمر.

وبيّن "أبو راشد" أن الاتهام، عبر وسائل التواصل، جريمةٌ معلوماتية بغضّ النظر إن كان بسبب نقاش رياضي أو بأي سبب كان؛ فهل يعرّض الإنسان نفسه لعقوبات قد تصل للسجن بسبب اختلاف في وجهات النظر، وقتها لن ينفع الندم.

ويأتي تعليق المحامي والمستشار الثانوي، بعد تداول مساحة بـ"تويتر" يظهر فيها إساءة أحد الأشخاص لأحد جماهير نادٍ عريق ومشهور بالمملكة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
11:34 AM

لن ينفع الندم.. "أبو راشد" ينبه: عقوبة الإساءة عبر "تويتر" سجن وغرامة

قال: الاتهام عبر وسائل التواصل "جريمة" بغض النظر عن سبب النقاش

A A A
سعود الدعجاني - جدة
5
1,993

قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد: إن الإساءات من خلال الحديث عبر "المساحات" في "تويتر"، ينطبق عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوباته؛ من سجن أو غرامة أو كليهما؛ منبهًا الجميع لهذا الأمر.

وبيّن "أبو راشد" أن الاتهام، عبر وسائل التواصل، جريمةٌ معلوماتية بغضّ النظر إن كان بسبب نقاش رياضي أو بأي سبب كان؛ فهل يعرّض الإنسان نفسه لعقوبات قد تصل للسجن بسبب اختلاف في وجهات النظر، وقتها لن ينفع الندم.

ويأتي تعليق المحامي والمستشار الثانوي، بعد تداول مساحة بـ"تويتر" يظهر فيها إساءة أحد الأشخاص لأحد جماهير نادٍ عريق ومشهور بالمملكة.

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