"وطن بلا مخالف".. شرطة عسير تُواصل حملاتها في تعقب المخالفين

شَمِلت رجال ألمع من خلال خطة أمنية محكمة بمشاركة الجهات المعنية

تُواصل شرطة منطقة عسير حملاتها الأمنية ضمن "وطن بلا مخالف"؛ لتعقب المخالفين؛ وذلك بإشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي.

وشملت الحملة مركز آل شواط، وطريق صرايم، وجوف آل الشواط، وطريق الهضب، وعدد من الجبال والهضاب الواقعة على هذه الطرق، وكذلك محافظة رجال ألمع، وتركزت على جبال صلب، وشصعة.. وجاءت على ضوء ما تم رصده مسبقاً بكل المواقع التي قد تكثر فيها مخالفات النظام العام، ويتواجد بها عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وكذلك مجهولي الهوية؛ من خلال خطة أمنية محكمة بمشاركة كل الجهات الأمنيه المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التعامل معهم، أو تقديم الدعم لهم؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي ستطبّق على جميع الأطراف دون استثناء.