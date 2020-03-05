ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة
أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.
وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.
إيطاليا
فيروس كورونا الجديد
ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-05
أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.
وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:54 PM
ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة
أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.
وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.