مدرسة عبدالرحمن بن الحارث تحتفل بعودة "المالكي"

احتفل منسوبو مدرسة عبدالرحمن بن الحارث المتوسطة، ممثلة في قائدها تركي العتيبي، بعودة الطالب محمد المالكي الذي غيبه المرض عن حضور أغلب فترات الفصل الأول.

ويعاني "المالكي" من مرض يلازمه منذ قرابة العامين.

شارك في الحفل قائد المدرسة والمعلمون وزملاء "المالكي".

وعبَّر "المالكي" ووالده عن سعادتهما وشكرهما وتقديرهما تجاه هذا العمل.