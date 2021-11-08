النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

4 محافظات بلا حالات.. إزالة مليون م² تعديات على أراض حكومية بحائل

حصاد كشفت عنه إمارة المنطقة خلال شهر ربيع الأول عبر اللجان المختلفة

كشفت إمارة منطقة حائل، اليوم الإثنين، عن إزالة أكثر من 945 ألف م² من التعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة، خلال شهر ربيع الأول لعام 1443هـ.

وتفصيلاً، أزالت اللجنة الأولى بحائل 66 ألف م² من التعديات، وأزالت اللجنة الثانية بحائل 212.165م²، وأزالت اللجنة الثالثة بحائل1.551م².

وفي محافظات المنطقة، فقد أزالت لجان التعديات 4 آلاف م² في محافظة بقعاء، وفي محافظة الحائط أزالت اللجنة الأولى 450 ألف م²، واللجنة الثانية أزالت 1200م²، وفي محافظة موقق تمت إزالة 200 ألف م²، وفي محافظة السليمي أزالت لجنة التعديات 10.964م².

ولم تسجل أربع محافظات في منطقة حائل حالات تعدٍ على الأراضي الحكومية خلال شهر ربيع الأول، هي محافظات: الغزالة، الشنان، الشملي، سميراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 محافظات بلا حالات.. إزالة مليون م² تعديات على أراض حكومية بحائل
سبق

كشفت إمارة منطقة حائل، اليوم الإثنين، عن إزالة أكثر من 945 ألف م² من التعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة، خلال شهر ربيع الأول لعام 1443هـ.

وتفصيلاً، أزالت اللجنة الأولى بحائل 66 ألف م² من التعديات، وأزالت اللجنة الثانية بحائل 212.165م²، وأزالت اللجنة الثالثة بحائل1.551م².

وفي محافظات المنطقة، فقد أزالت لجان التعديات 4 آلاف م² في محافظة بقعاء، وفي محافظة الحائط أزالت اللجنة الأولى 450 ألف م²، واللجنة الثانية أزالت 1200م²، وفي محافظة موقق تمت إزالة 200 ألف م²، وفي محافظة السليمي أزالت لجنة التعديات 10.964م².

ولم تسجل أربع محافظات في منطقة حائل حالات تعدٍ على الأراضي الحكومية خلال شهر ربيع الأول، هي محافظات: الغزالة، الشنان، الشملي، سميراء.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
11:08 AM

4 محافظات بلا حالات.. إزالة مليون م² تعديات على أراض حكومية بحائل

حصاد كشفت عنه إمارة المنطقة خلال شهر ربيع الأول عبر اللجان المختلفة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
1,886

كشفت إمارة منطقة حائل، اليوم الإثنين، عن إزالة أكثر من 945 ألف م² من التعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة، خلال شهر ربيع الأول لعام 1443هـ.

وتفصيلاً، أزالت اللجنة الأولى بحائل 66 ألف م² من التعديات، وأزالت اللجنة الثانية بحائل 212.165م²، وأزالت اللجنة الثالثة بحائل1.551م².

وفي محافظات المنطقة، فقد أزالت لجان التعديات 4 آلاف م² في محافظة بقعاء، وفي محافظة الحائط أزالت اللجنة الأولى 450 ألف م²، واللجنة الثانية أزالت 1200م²، وفي محافظة موقق تمت إزالة 200 ألف م²، وفي محافظة السليمي أزالت لجنة التعديات 10.964م².

ولم تسجل أربع محافظات في منطقة حائل حالات تعدٍ على الأراضي الحكومية خلال شهر ربيع الأول، هي محافظات: الغزالة، الشنان، الشملي، سميراء.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة